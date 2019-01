Manchmal haben Ereignisse, die zunächst eindeutig negativ wirken, doch noch positive Folgen. So geschehen im Fall der US-Amerikanerin Taryn Martsella. Nachdem diese bei einem Golfturnier am Kopf verletzt wurde, hat sie jetzt von Sony eine PlayStation 4 mit einer umfangreichen Sammlung an Spielen bekommen. Doch wie kam es überhaupt dazu?

Bei Sonys Geschenk handelt es sich um die PS4 Pro, die um einiges leistungsfähiger ist als die Standardversion:

Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, sind zwei Wochen seit dem unglücklichen Vorfall vergangen. Taryn sah eine Anzeige für ein professionelles Golfturnier, welches, wie es der Zufall so will, von Sony gesponsert wurde. Da sie selbst in ihrer Zeit als "High School"-Schülerin als Golferin aktiv war, beschloss sie, ihre Dienste als Caddie für das Turnier zur Verfügung zu stellen.

Doch noch bevor ihre Arbeit überhaupt richtig beginnen konnte, traf sie eine verhängnisvolle Entscheidung. Gegen 6.50 Uhr morgens war sie auf dem Weg zu einer Toilette, die unglücklicherweise direkt neben dem ersten Loch auf dem Golfplatz gelegen war. Zu dieser Zeit fand aber auch der erste Abschlag vom Tee (Startpunkt beim Golf) statt. Als sie diesen Schlag hörte, drehte sie sich, um nach der Flugbahn des Balls zu schauen, welcher sie daraufhin am Kopf traf.

Darauf folgte ein kurzer Krankenhausaufenthalt, bei dem die Wunde genäht wurde, und eine schmerzhafte Heilungsphase. Die Veranstalter des Turniers zeigten sich großzügig und bezahlten Taryns Krankenhausrechnung, obwohl sie eine Verzichtserklärung unterschrieben hatte. Noch großzügiger zeigte sich jedoch die Person, die den Ball abgeschlagen hatte. Bei dem Golfer handelte es sich nämlich um einen Sony-Mitarbeiter, der veranlasste, dass Taryn eine PlayStation 4 Pro mit einem zusätzlichen Controller, einem Platinum Headset und verschiedenen Spielen zugeschickt wurde.

Wurde vom Golfball eines Sony-Mitarbeiters getroffen. Dieses Paket hat er mir geschickt.

Um sicherzustellen, dass die so unglücklich getroffene Helferin auch von dem Paket überrascht wird, setzte sich Sony mit Taryns Mutter in Verbindung, um ihre Adresse zu erfahren. Taryn selbst hat sich über die Konsole übrigens sehr gefreut. Ihre beiden Brüder hatten wohl immer eine Xbox, auf der sie als Kind viele Spiele gespielt habe, deshalb freue sie sich, jetzt endlich eine eigene Konsole zu besitzen.

Der Sony Mitarbeiter hat sich für den unglücklichen Vorfall gebührend entschuldigt, obwohl er das eigentlich gar nicht musste.