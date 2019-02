Habt ihr euch schon immer einmal gefragt, wie viele Spieler tatsächlich ein Spiel durchzocken? Eine Rangliste bringt nun Licht ins Dunkel: zwölf beliebte Spiele für die PlayStation 4 wurden genauer unter die Lupe genommen, um zu sehen, welche davon tatsächlich abgeschlossen werden.

Detroit - Become Human ergattert in diesem Ranking die Spitzenplatzierung:

Laut einem Artikel von gamerevolution.com führt Detroid - Become Human die Liste an und kann für sich verbuchen, von 61,7 Prozent der Spieler abgeschlossen worden zu sein - weit abgeschlagen kann sich der Zweitplatzierte God of War (53,6 Prozent) behaupten. Ebenfalls etwa die Hälfte der Spieler zockten Spider-Man (50,3 Prozent) und Yakuza Kiwami 2 (49,1 Prozent) durch, gefolgt von Uncharted 4 - A Thief’s End (41,7 Prozent).

Die Plätze danach können nur noch einen Spielabschluss von ungefähr einem Drittel verzeichnen: Darksiders 3 (37,9 Prozent), Far Cry 5 (35,8 Prozent), Persona 5 (34,8 Prozent). Von Assassin’s Creed Odyssey (24,6 Prozent) und Red Dead Redemption 2 (22 Prozent) sahen noch weniger die Endsequenz über den Bildschirm laufen. Das Schlusslicht der Rangliste bildet Crash Bandicoot (12,6 Prozent) hinter Dead Cells (15 Prozent).

Und was ist mit euch? Was denkt ihr über dieses Ranking? Welche nicht abgeschlossenen Spiele habt ihr im Regal rumstehen? Plant ihr, diese noch abzuschließen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!