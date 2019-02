Gestern starte auf den Testservern von Overwatch die neue Map Paris. Doch anstatt sich in der frischen Umgebung in den virtuellen Kugelhagel zu stürzen, haben die Spieler nur eines im Sinn. Die wahre Attraktion der neuen Map scheint nämlich ein Klavier zu sein.

Mit Busan erschien zuvor der jüngste Neuzugang unter den Overwatch-Maps im vergangenen September:

Offenbar scheinen die Spieler großen Gefallen an dem Tasteninstrument gefunden zu haben. Dieses spielt nämlich jedes Mal, wenn die Spieler auf eine der Tasten schießen den entsprechenden Ton. Wie die Kollegen von Kotaku berichteten machte die kreative Community sich prompt zur Aufgabe, auf diese Weise bekannte Stücke auf dem Klavier in Overwatch nachzuspielen, darunter "Für Elise" (Beethoven), "Bohemian Rhapsody" (Queen) und das Mario-Thema. Dabei gibt es nicht nur die Möglichkeit einzelne Töne zu spielen, sondern ihr könnt auch mit etwas Kreativität ganze Akkorde anstimmen wie dieses Video zeigt:

Wann genau die Map allerdings auch auf den regulären Servern verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Allerdings wäre ein Release der virtuellen Stadt der Liebe passend zum anstehenden Valentinstag denkbar. Ob dann wohl noch mehr Klavier-Cover in Overwatch zu erwarten sind? Ihr dürft jedenfalls gespannt sein.

Habt ihr auch Lust bekommen, eure musikalischen Künste mal per Kanone unter Beweis zu stellen? Verratet uns gerne in den Kommentaren, was ihr spielen würdet. Vom Klavier in der neuen Overwatch-Map geht auf jeden Fall eine gewisse Faszination für die Community aus, mit der der Entwickler vermutlich gar nicht gerechnet hat.