Simulationsspiele, wie der Landwirtschafts-Simulator 19 sind gerade in Deutschland äußerst beliebt. Aber es gibt auch Simulatoren, die es sichtlich übertreiben und dabei ein neues Level an Absurdität erreichen. Ein Beispiel dafür ist der jüngst veröffentlichte Drawer Simulator.

Der PC Building Simulator lässt euch euren eigenen PC zusammenbauen:

Wer kennt das Problem nicht? Es gibt zahlreiche, teils wichtige Haushaltsgegenstände, die in keiner Küche fehlen dürfen. Ob Pfannenwender, Schöpfkellen, Flaschenöffner oder einfach nur Besteck - alles muss seinen Platz in einer Schublade finden. Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Schublade aufgrund der darin befindlichen hohen Anzahl von Werkzeugen klemmt. Dieses Problem gilt es beim Drawer Simulator zu lösen. Ausnahmsweise ist also auch mal Schubladendenken gefragt!

Und so funktioniert der Simulator: Mit den Pfeiltasten könnt ihr die prall gefüllte Schublade vor und zurück, aber auch ein kleines Stück nach links oder rechts bewegen - das ist alles. Für taktische Tiefe und mehr Brisanz seht ihr das Geschehen in der und um die Schublade aus vier verschiedenen, atemberaubenden Kameraperspektiven.

Der herausforderndste Gegner ist dabei nicht selten die heimtückische Kochzange! Hier hilft nur die altbewährte Methode: Ein paar Mal kräftig rütteln. Irgendwann wird die Zange schon klein beigeben und ihr geht als glorreicher Sieger aus dem Kampf gegen die widerspenstigen Küchengeräte hervor.

(Quelle: YouTube, EvilJess)

Lässt sich die Lade erstmal ein Stück öffnen, solltet ihr den Moment zu euren Gunsten nutzen. Jetzt nicht nervös werden! Am besten ihr schiebt sie wieder hinein und zieht anschließend mit solch einer Brachialgewalt daran, dass die Schublade samt den Küchengeräten auf dem Boden landet. Glückwunsch, ihr habt gewonnen! Wollt ihr es selbst versuchen? Der Drawer Simulator kann kostenlos unter diesem Link gespielt werden. Viel Glück!

Was haltet ihr vom Drawer Simulator? Werdet ihr das Spiel ausprobieren oder habt ihr schon im echten Leben genug mit derlei Dingen zu kämpfen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!