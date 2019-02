Fortnite: Spitzenspieler gibt sich als Grundschüler aus

Quelle: YouTube, Channel: 賞金首10億のリズアート/RizArt

Der Fortnite-Profi RizArt stand vergangenen Herbst im Rampenlicht des "Battle Royale"-Giganten, denn dieser konnte nicht nur einen neuen Kill-Rekord im Solo-Modus aufstellen, obendrein soll der talentierte Zocker auch erst in die sechste Klasse gehen. Das war eine Lüge, wie sich nun herausstellte.

RizArt ist Teil des japanischen E-Sport Teams Crazy Raccoon. Doch mit steigender Popularität des Teams und nach dem ersten ausgerichteten Pokalspiel ließ sich die Lüge um sein angebliches Alter nicht mehr länger aufrecht erhalten. "Ich bin eigentlich nicht in der Grundschule, ich bin ein 16-jähriger High School Freshman", gestand RizArt auf seinem YouTube-Kanal.

Dass diese Lüge überhaupt so lange Bestand haben konnte, ist dem Aussehen von RizArt zu schulden: Dieser würde - laut Aussagen einiger seiner Freunde - sehr jung aussehen und sich auch sehr jung anhören. Dies inspirierte RizArt offenbar zu der Überlegung, sich als "RizArt, der Sechsklässler" auszugeben und sich online entsprechend zu verhalten.

Als die Anzahl seiner Abonennten allerdings stetig anstieg, hatte RizArt das Gefühl, die Wahrheit sagen zu müssen. Wiederholt gestand er sein Bedauern in einem YouTube-Video, einige Menschen mit dieser Lüge enttäuscht zu haben. „Ich werde drei Monate meiner YouTube-Einnahmen für einen guten Zweck spenden. Außerdem habe ich mich dazu entschlossen, meinen Kopf zu rasieren“, erklärte der Fortnite-Zocker bezüglich der nun folgenden Konsequenzen.

Was haltet ihr von dem ganzen Ereignis? Kanntet ihr RizArt bereits vor diesem Vorfall? Und wenn ja, habt ihr dem Streamer abgenommen, erst in die sechste Klasse zu gehen?