Auch in dem gerade erschienenen "Battle Royale"-Ableger Apex Legends verfügen die spielbaren Charaktere über Siegerposen. Eine dieser Animationen hat erstaunlich viel Ähnlichkeit mit der eines Overwatch-Charakters - ein Zufall?

Hier ist der offizielle Trailer zu Apex Legends:

In Apex Legends könnt ihr in die Rolle des zweibeinigen Roboters Pathfinder schlüpfen, welcher von einem Vogel begleitet wird. Wie der Reddit-Nutzer Arzamer allerdings nun erkannt haben will, ähnelt die Animation dieses Duos der Pose eines Charakters aus Overwatch - zumindest teilweise.

In Blizzards Online-Shooter landet der Vogel Ganymede des Charakters Bastion auf dessen Finger. In Apex Legends dagegen fuchtelt Pathfinder wild herum, während dessen gefiederter Gefährte in die Lüfte steigt, dann flieht der Roboter schließlich Richtung Kamera. Ob diese Ähnlichkeit der beiden Siegerposen gewollt war oder nicht, ist aktuell jedoch unbekannt.

