World of Warcraft: Raidboss Jaina Prachtmeer wurde besiegt

Auch mit der aktuellen Erweiterung World of Warcraft - Battle for Azeroth gab es wieder einen Nachschub an Spielinhalten für Veteranen des beliebten MMORPG. Nun musste auch der neue Raidboss Jaina Prachtmeer zum ersten Mal das Zeitliche segnen - ein großer Kraftakt, wie sich herausstellte.

Diese neuen Inhalte spendierte Blizzard mit Battle for Azeroth den WoW-Veteranen:

Auch der zweite Raid "Schlacht von Dazar'alor" der aktuellen Erweiterung ist mittlerweile geschafft - und zwar auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad. Das Wettrennen, welche Gilde wohl als erstes Jaina Prachtmeer bezwingt, konnte dabei die europäische Gilde "Method" für sich entscheiden. Lag die Gilde doch, bedingt durch den früheren nordamerikanischen Start des Raids, ungefähr einen Tag hinter der Gilde "Limit" zurück, konnte Method dennoch den Vorsprung der Amerikaner aufholen und den Raidboss Jaina vor allen anderen besiegen (Kotaku berichtete).

Um den Debuffs von Jaina entgegenzuwirken (zumindest teilweise), veränderte Method die Rasse seiner Mitglieder zu Trollen, was übrigens nur gegen Echtgeld möglich ist. So können negative Bewegungs-Effekte durch die rassenspezifischen Fähigkeiten um 20 Prozent reduziert werden.

Dabei machte der mächtige Raidboss den beiden konkurrierenden Gilden in erbitterten Kämpfen das Leben schwer. Durch gutes Teamwork konnte Method nach 346 Versuchen allerdings Jaina Prachtmeer das erste Mal besiegen und sich so letztendlich gegen Limit durchsetzen. Doch damit nicht genug: Auch der zweite Sieg gegen Jaina geht auf die Kappe von Method. Eine mehr als respektable Leistung wie wir finden!

Und was ist mit euch? Zockt ihr selbst World of Warcraft? Und wenn ja, wollt ihr euch auch demnächst an dem schwierigen Raid versuchen? Oder seid ihr nach so vielen Erweiterungen längst ausgestiegen? Schreibt es uns in den Kommentaren!