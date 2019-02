Battle Royale: Wir sagen euch, welches Spiel zu euch passt

Mit Apex Legends ist ein weiteres Spiel in den Reigen der "Battle Royale"-Spiele eingestiegen, in dem es schlussendlich immer darum geht, als letzter auf einem Schlachtfeld zu überleben. Dennoch unterscheiden sich die einzelnen Spiele teils stark voneinander. Vom Teamwork zu den Waffen über die Charaktere bis zu dem Preis, den ihr dafür zahlen müsst - oder eben nicht.

Darum haben wir euch ein Quiz zusammengestellt. In diesem beantwortet ihr zehn Fragen zu verschiedenen Aspekten der Spiele und wir sagen euch am Schluss, welches "Battle Royale"-Spiele wohl am besten zu euch passen könnte.

Welches Spiel kam denn bei euch raus? Und könntet ihr euch nun wirklich vorstellen, dieses auch auszuprobieren? Schreibt uns eure Erfahrung doch in die Kommentare, wir sind gespannt!