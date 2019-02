Der 15. Februar 2019 wird für Gamer ein ganz besonderer, sicher aber auch ein besonders schwieriger Tag. Denn dann erscheinen zeitgleich vier mindestens mittelgroße Spiele auf einmal: Metro - Exodus, Far Cry - New Dawn, Crackdown 3 und Jump Force. Das sollte im Grunde für Vorfreude sorgen, könnte aber auch dazu führen, dass es euch schwerfallen wird, euch zu entscheiden: Welches davon soll ich mir kaufen?

Da es durch solche Release-Pläne schwierig für einzelne Spiele werden kann, haben wir diese Woche in die spieletalks-Runde gefragt: Können Release-Fluten Spiele sogar ersticken? Und wenn ja, warum machen die Publisher dann nicht einmal was anders und füllen beispielsweise das Sommerloch? Das haben wir dazu zu sagen:

Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt, dann schaut doch gern auch bei den anderen spieletalks-Folgen rein.

Und wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt, seid ihr wieder einmal herzlich dazu eingeladen, eure Kommentare zum Thema da zu lassen. Und natürlich zu spieltalks im Allgemeinen: Was gefällt euch, was gefällt euch nicht, welches Thema hättet ihr gerne? Schreibt es uns!