Apex Legends: Einarmiger Spieler führt sein Team zum Sieg

Am 4. Februar, also erst vor einer Woche, wurde Apex Legends veröffentlicht. Entwickler Respawn Entertainment, der das Spiel im hauseigenen Titanfall-Universum angesiedelt hat, ist damit ein Überraschungserfolg geglückt, wie er selten vorkommt.

Apex Legends ist in kurzer Zeit so dermaßen beliebt geworden, dass sich selbst Schwergewichte wie Fortnite umsehen müssen. Der neue Mitstreiter im "Battle Royale"-Segment zieht aktuell alle Aufmerksamkeit auf sich. Aufgrund der großen Beliebtheit nehmen sich natürlich auch viele Streamer des Themas an und lassen sich von der Begeisterung der Fans von Sieg zu Sieg tragen.

In den sozialen Medien werden zahlreiche Videos geteilt, die zeigen, wie Spieler aus der ganzen Welt die haarsträubendsten Situationen im Spiel meistern. Manchmal ergibt sich dabei ein ganz besonderer Moment, der weit über die Grenzen des Spiels hinaus für Begeisterung sorgt. Dies ist ein solcher Moment:

Der Twitch-Streamer Tony "toeyouup" Vaitkevich ist ein ehemaliges Mitglied des US Marine Corps. Nach einem schweren Motorradunfll hat er im Alter von 24 Jahren einen Arm verloren. "Aufgeben" scheint nicht in Tonys Vokabular zu existieren. Nicht nur hält er sich körperlich fit, mit viel Übung und Willenskraft hat er es auch geschafft, einen Controller mit nur einer Hand zu bedienen - mit ein wenig Unterstützung durch einen Fuß. Aber seht selbst:

Das Beste an der Szene: Tony war hier nicht einfach nur Teil des Sieger-Teams, er hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass seine Gruppe siegreich aus dem Match hervorgeht. In den letzten Momenten der Partie ist er der einzige Überlebgende seines Teams. Dabei besiegt er noch einen anderen Spieler, wiederbelebt seine gefallenen Kameraden und schafft es dann auch noch, den letzten verbleibenden Gegner auszuschalten und so den Sieg zu sichern.

In Apex Legends gegen geschickte Spieler zu gewinnen ist ohnehin schon eine bemerkenswerte Leistung. Aber Tonys Leistung geht selbst über einen "simplen" Sieg hinaus. Er zeigt auf inspirierende Weise, dass es immer einen Weg gibt, mit widrigen Umständen fertig zu werden.

Was sagt ihr dazu, nachdem ihr euch das Video angesehen habt? Gebt es ruhig zu: Es ist schon ein erhebender Moment zu sehen, wie Tony es schafft, mit nur einer Hand präzise aus einer kniffligen Situation zu kommen. Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da!