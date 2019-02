Viele Spiele erscheinen in China nicht, weil sie wegen ihres Gewaltgehalts dem geltenden Zensurgesetz zum Opfer fallen. Um die Produkte dennoch an den Mann zu bringen, greifen die Online-Händler auf sehr kuriose Methoden zurück.

Resident Evil 2 gehört ebenfalls zu den in China verbotenen Spielen:

Wie Kotaku berichtete, versehen chinesische Online-Händler die verbotenen Spiele mit alternativen Titeln, Covern und Beschreibungen auf ihren Produktseiten, um damit dem Zensur-Radar zu entgehen. Diese sind allerdings so gewählt, so dass der Kunde immer noch weiß, um welches Spiel es sich handelt. Das aktuelle Resident Evil 2 ist beispielsweise auf der Plattform Taobao unter dem Namen „Erster Tag auf der Polizeistation: Remake Version“ zu finden.

Für das Cover verwenden die Verkäufer statt des originalen Bildes Skizzen, die wie Kinderzeichnungen wirken. Claire und Leon beim High Five oder beim Zombie-Abknallen mit Pistolen, die wie Steine aussehen.

Quelle: Taobao

Quelle: Taobao

Aber damit ist der Ideenreichtum der Händler noch lange nicht erschöpft: So zweckentfremden bestimmte Händler die Cover von Plants vs Zombies oder Little Nightmares, um auf das Horror-Remake zu verweisen. Andere Händler bedienen sich einer Mischung aus englischen und chinesischen Wörtern. Dieses Vorgehen ist keineswegs neu, in der Vergangenheit bedienten sich die Händler schon ähnlicher Tricks, um Spiele wie Diablo 3 oder Battlefield 4 zu vertreiben.

