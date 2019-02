Während Mats Steen sich wegen seiner Muskeldystrophie kaum bewegen konnte, fand er in World of Warcraft ein zweites Leben. Wie erfüllend dieses gewesen ist und wie viele Freunde er dort hatte, fanden seine Eltern erst nach seinem Tod heraus. Nun ließen sie auch die gesamte Welt an den Abenteuern seines Charakters Lord Ibelin Redmoore teilhaben.

World of Warcraft begeistert Spieler jetzt schon seit 15 Jahren:

Im Interview mit BBC erzählte Mats Vater von den zwei Leben seines Sohnes. Im Alter von vier Jahren wurde bei Mats die seltene Erbkrankheit festgestellt. Die Ärzte diagnostizierten, dass Mats' Knochen im Laufe der Jahre statt zu wachsen immer weiter verkümmern werden. Deshalb war er schon sehr früh auf einen Rollstuhl und einen Betreuer angewiesen.

Da Mats in der Schule nicht richtig am sozialen Leben teilnehmen konnte, fühlte er sich immerzu wie ein Außenseiter. Um ihren Sohn zumindest etwas Zerstreuung zu bieten, ließen seine Eltern ihn mit elf an dem Familienrechner spielen. Hier entdeckte er WoW für sich und stürzte sich vollkommen in die Online-Welt, allerdings so sehr, dass seine Eltern sich zeitweise sorgten, dass er vereinsamen könnte.

Hier ist Mats Vater nebem dem Avatar seines Sohns zu sehen. Quelle: BBC.

Doch dem war nicht so. Im MMO fand er sehr viele Freunde und trat sogar einer Gilde namens Starlight bei. Zusammen mit ihr bestritt er viele Abenteuer und erkundete die entlegendsten Winkel der Spielwelt, seine eingeschränkte Beweglichkeit war hier vollkommen aufgehoben. Viele Jahre hatte er Spaß in WoW, bis er 2014 mit 25 Jahren verstarb. Ursprünglich hatten die Ärzte Mats Lebenserwartung auf 20 Jahre eingeschätzt.

Als sein Vater auf dem Blog seines Sohnes die Nachricht über seinen Tod mitteilte, wurde er von der Flut an Meldungen und Beileidsbekundungen überrascht. Viele Spieler erzählten von Erlebnissen mit Mats und erinnerten sich gut an den aufmerksamen, freundlichen und hilfsbereiten Spieler zurück.

Dazu gehörte seine Freundin Lisette, die ihm sehr nahe stand, ihm sogar Geschenke zum Geburtstag schickte und neben anderen Freunden auch an seiner Beerdigung teilgenommen hatte. Des Weiteren meldeten sich seine Freunde Kai und Anne zu Wort, die Mats Einsatz in der Gilde für beispiellos hielten. So gut sie sich auch kannten, von seiner Krankheit hatten sie nicht gewusst.

Die Eltern tröstet es zu wissen, was Mats für ein erfüllendes Leben bei WoW geführt hat. Auf seinem Grabstein findet sich neben seinem echten Namen auch sein Spielername. Was denkt ihr über Mats' Geschichte? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare!