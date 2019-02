Nicht immer gibt die Geldbörse es her, dass man sich alle coolen Spiele kaufen kann, die in kürzester Zeit erscheinen. Der 15. Februar stellt euch möglicherweise vor eine ganz besonders schwere Entscheidung: Drei vielversprechende Shooter erscheinen an diesem Tag, Metro – Exodus, Far Cry – New Dawn und Crackdown 3. Noch dazu können Abonnenten von Origin Access ab diesem Tag auch Anthem spielen. Da kann einem glatt schwindelig werden!

Wir möchten euch helfen, unter diesen vier Shootern denjenigen herauszufiltern, der womöglich am besten zu euch passt. Beantwortet dazu 9 einfache Fragen und wir liefern euch eine Empfehlung!

Sagt uns doch bitte gern in den Kommentaren, welches Ergebnis bei euch herauskam und schreibt dazu, ob von dem jeweiligen Spiel eure Neugier geweckt wurde. Wir freuen uns darüber, eure Beiträge zu lesen.