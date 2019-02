Mittlerweile gibt es eine schier unüberschaubare Anzahl an Streamern auf einschlägigen Plattformen. Einige von ihnen versuchen allerdings durch sich selbst auferlegte Regeln Videospielen einen höheren Schwierigkeitsgrad zu verpassen und so für eine echte Herausforderung zu sorgen, so auch The_Happy_Hob.

Der erste Teil der "Dark Souls"-Reihe wurde vor ein paar Monaten neu aufgelegt:

Das Ziel des Streamers bestand darin, die "Dark Souls"-Reihe inklusive Demon's Souls und Bloodbourne nacheinander abzuschließen, und zwar ohne dabei auch nur einen einzigen Treffer einzustecken (Kotaku berichtete). Für den Fall, dass The_Happy_Hob doch mal einem Angriff der vielen Gegner zum Opfer fällt, dann würde diese Herausforderung als gescheitert gewertet werden und er muss noch einmal von vorne anfangen - und zwar nicht nur mit dem Spiel, welches ihm den Treffer einbrachte, sondern vom ersten Spiel an!

Was nahezu unmöglich klang - schließlich ist Entwickler From Software für den ohnehin äußerst hohen Schwierigkeitsgrad seiner Spiele bekannt - schien sich dann zu Beginn der Woche zu bewahrheiten. Nach mehreren Stunden Streaming konnte The_Happy_Hob ohne einen Kratzer Siege in der gesamten "Dark Souls"-Reihe sowie Bloodbourne verzeichnen. Dann musste der Streamer einen herben Rückschlag einstecken: In Demon's Souls entschied The_Happy_Hob sich an dem optionalen Tutorial-Boss Vanguard zu versuchen. Da der Spieler im Laufe des Kampfes allerdings Trümmerteilen ausweichen muss, welchen durch ihren kaum vorhersagbaren Einschlagsort nur schwer auszuweichen ist, kam es wie es kommen musste: The_Happy_Hob wurde getroffen.

"Nein. Scheiße! NEEEEEEIIIIIIN!!!", war seine Reaktion auf die Niederlage. Bevor er sich allerdings niedergeschlagen verabschiedetete, erklärte der Streamer weiter: „Wisst ihr, warum wir gegen diesen Boss kämpfen? [...] Wir kämpfen gegen diesen Kerl, damit es 69 Bosse gibt. Weil LOL." Der 69. Boss seiner Herausforderung brachte The_Happy_Hob somit zu Fall.

Wie sieht es mit euch aus? Kennt ihr die Spiele und habt ihr es mal geschafft auch nur einen einzigen Boss zu besiegen, ohne auch nur einen Treffer dabei einzustecken? So gesehen ist die Leistung von The_Happy_Hob schon bemerkenswert, auch wenn ihn ein Boss dann doch ausgetrickst hat.