Kürzlich wurde ein noch verschweißtes Exemplar des Kultspiels Super Mario Bros. verkauft. Für eine Rekordsumme von satten 100.150 US-Dollar (knapp 90.000 Euro) wechselte die nahezu perfekt erhaltene Erstausgabe ihren Besitzer.

Eine Gruppe von Sammlern, teilweise große Namen innerhalb der Videospiel-Szene, haben sich am 6. Februar zusammengeschlossen, um dieses historische Zeitdokument zu erwerben, wie aus einer offiziellen Pressemeldung von Heritage Auctions hervorgeht. Unter den Käufern befinden sich unter anderem Zac Gieg, Besitzer von Just Press Play Video Games, Jim Halperin, Besitzer von Heritage Auctions und der bekannte Münzhändler und Videospielsammler Rich Lecce. Die seltene Ausgabe wurde bereits von Wata Games mit dem Urteil "Near Mint" (9,4) und einem Seal Rating von A++ bewertet - ein Zustand der das Sammlerherz höher schlagen lässt, vor allem im Hinblick auf das fortgeschrittene Alter des Spiels.

Auf Grund der Beliebtheit der "Super Mario"-Franchise bekam Super Mario Bros. mehrere Ausgaben spendiert - insgesamt elf an der Zahl. Allerdings verfügen nur die in New York und LA zur Markteinführung ausgelieferten Exemplare über Versiegelungsaufkleber an der Verpackung. Da diese Aufkleber nicht für die Ewigkeit gemacht sind, ist ihr gut erhaltener Zustand mehr als verblüffend (und wertsteigernd) - allein eine ausgepackte Version des Spiels in einem hervorragenden Zustand kostet mittlerweile ein kleines Vermögen, schließlich handelt es sich bei Super Mario um eine der beliebtetesten - wenn nicht sogar die beliebteste - Videospielefranchise überhaupt.

Bei Heritage Auctions handelt es sich im übrigen um ein bekanntes Auktionshaus für Kunst- und Sammlerstücke - das größte seiner Art in den USA. Vielleicht wechselt diese seltene Ausgabe von Super Mario Bros. eventuell hier eines Tages erneut ihren Besitzer. Ihr dürft jedenfalls gespannt sein!

Was haltet ihr von dem Kauf des Spiels? Glaubt ihr Super Mario Bros. könnte künftig in einem solchen Zustand für noch mehr Geld über die sprichwörtliche Ladentheke gehen? Oder haltet ihr den Preis von knapp 100.000 US-Dollar ohnehin schon für zu hoch angesetzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!