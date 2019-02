Für Yoshi’s Crafted World legt Nintendos Haus-Dino das Wollkleid aus Yoshi’s Woolly World wieder ab. Er schafft es trotzdem einmal mehr, euch mit seiner Niedlichkeit zu verzücken und überrascht beim Anspieltermin obendrauf mit räumlicher und spielerischer Tiefe.

Unser aller Lieblingsdinosaurier Yoshi schickt sich mal wieder an, eure Herzen mit seiner unverschämten Niedlichkeit zum Schmelzen zu bringen. Diesmal in einer Welt, die – wie der Name Yoshi’s Crafted World bereits verrät – aus gebastelten Elementen besteht. Dadurch bekommt sie nicht nur einen verspielten Kinderzimmer-Charme, sondern auch ein paar besondere Gameplay-Kniffe.

Yoshi's Crafted World: Am 29. März beginnen neue Abenteuer mit Yoshi

So sind viele Teile der Umgebung beeinflussbar. Geratet ihr beispielsweise vor eine Kluft, die es zu überwinden gilt, finden sich manchmal aufgerollte Streifen von Krepppapier in der Nähe, die durch einen Schubser aus der richtigen Richtung zur Brücke für Yoshi werden. Um die richtige Seite wiederum zu finden, müsst ihr manchmal die neue Tiefe der Levels ausnutzen.

Auf in neue Dimensionen!

Denn in diesen finden sich häufig Abzweigungen, die euch aus der zweiten Dimension brechen und kürzere Strecken nach vorn, hinten und in Gegenrichtung des Levelverlaufes gehen lassen. Lauft ihr die richtigen Wege in passender Reihenfolge ab und interagiert mit Umgebungselementen, greifen Ereignisse ineinander wie beim Fallen von Dominosteinen. So beispielsweise, wenn eine Papierrolle beim Abrollen die jeweils nächste anstößt, bis eine neue Passage zugänglich wird.

Die Levels in Yoshi’s Crafted World laden immer wieder dazu ein, sie zu verändern und Ebenen jenseits eures Hauptpfades im Blick zu haben. Yoshi kann wieder Eier verschießen, um Gegner aus dem Weg zu räumen oder um Rätsel zu lösen. Dabei muss er in Crafted World auch grafische Elemente im Hinter- und Vordergrund der begehbaren Wege beschießen.

Beschießt die Papp-Elemente mit Eiern, um neue Wege freizuschalten.

Das ist besonders dann gefordert, wenn ihr eifrige Sammler seid. In jedem Level gibt es nämlich eine bestimmte Anzahl an Blumen zu finden, von denen ihr jeweils eine zunehmende Menge braucht, um weitere Levels freizuschalten. Ihr sammelt diese Blumen aber nicht nur direkt ein, indem ihr sie im Level berührt, sondern bekommt sie auch bei Level-Abschluss für das Erfüllen spezieller Bedingungen, wie das Einsammeln von mindestens 100 goldenen oder 20 der besser versteckten roten Münzen.

Vordergründige Hintergründe

Level-Hintergründe müssen in Yoshi’s Crafted World außerdem nicht immer nur eben solche bleiben. Nach dem Durchspielen einer Welt könnt ihr diese nochmal in einer alternativen Variante bestreiten. Dabei lauft ihr in umgekehrter Richtung Ebenen entlang, die zuvor nur Teil der Kulisse hinter euch waren und sucht unter Zeitdruck Schnuffel-Welpen, um weitere Blumen zu erhalten.

Auf Schnuffel reitet ihr durch Levels und könnt höher gelegene Items erreichen.

Und natürlich ist Schnuffel selbst auch in Yoshi’s Crafted World mit von der Partie und spielt nicht nur ordentlich mit eurem Niedlichkeitssinn, sondern sorgt auch für Abwechslung beim Bestreiten kleinerer Rätsel- und Hüpfeinlagen. Nintendo stellte uns beim Anspielen in Aussicht, dass spätere Level noch vertrackter werden als die, die wir sahen – jedoch ohne zu überfordern. Ob das aufgeht, muss in der finalen Version des Spiels festgestellt werden.

Nicht nur für Gelegenheitsspieler

Yoshi’s Crafted World zielt in erster Linie auf ein junges Publikum ab. Wie es aber die Spezialität von Nintendo ist, vergessen sie dabei nicht, auch Anreize für andere Zielgruppen zu bieten. Yoshi’s Crafted World ist eingängig und lässt sich zumindest in den Levels, die wir anspielen konnten, ohne größere Probleme bewältigen. Wer aber eine größere Herausforderung darin sucht, findet auch diese.

So ist es alles andere als ein Zuckerschlecken, am Ende jeder Welt mit den maximal zu findenden Blumen über die Ziellinie zu gehen. Wer sie vervollständigen möchte, muss sogar mit einer voll aufgeladenen Energieleiste bis zum Ende des Levels kommen.

Wer alles finden möchte, muss die Levels aufmerksam erkunden.

Mit diesen zusätzlichen Herausforderungen kann Yoshi’s Crafted World sicher auch Spieler begeistern, die gerne stärker gefordert werden. Außerdem, so sagte man uns, könnte es ab einem späteren Punkt im Spiel mitunter notwendig sein, noch die eine oder andere zusätzliche Blume aus einem bereits absolvierten Level abzuholen, um genügend für die Freischaltung des nächsten Levels zu haben.

Was noch dazu kommt: Das Spiel lässt sich (vermutlich vollständig, die Infos dazu sind nicht ganz eindeutig) mit einem menschlichen Mitstreiter spielen. Der zweite Yoshi auf dem Bildschirm sorgt für einen gewissen Chaosfaktor, der den Schwierigkeitsgrad auf der einen Seite nochmal anhebt, auf der anderen Seite den Nintendo-typischen Mehrspielerspaß erzeugt.

Oftmals sind wir beim Anspielen versehentlich auf den Partner aufgesattelt und lachend wie kopflose Hühner umhergesprungen. Für bestimmte Knobel- und Geschicklichkeitspassagen war Absprache unverzichtbar, was das Spiel zu einer illustren Beschäftigung für gemeinsame Pärchenabende oder kurzweilige Spielrunden mit einem guten Freund oder einer guten Freundin machen sollte.

Nintendo hat gut daran getan, den Multiplayer nicht für mehr als zwei Personen zu öffnen. Mitsamt den Eiern, die die Yoshis bei sich führen und den vielen bunten Bildelementen in den Levels wäre das sicher ein heilloses Durcheinander, das - wie beispielsweise bei Kirby Star Allies - für etwas zu viel Unordnung gesorgt hätte.

Meinung von René Wiesenthal