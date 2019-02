Aufgepasst! Hersteller Astragon sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zuverlässige Busfahrer auf PS4 und Xbox One. Denn das Städtchen Seaside Valley benötigt dringend einen pünktlichen ÖPNV-Dienst. Habt ihr das Zeug dazu?

Glaubt ja nicht, dass die Tätigkeit eines Busfahrers mit schludriger Fahrweise und In-der-Nase-Bohren abgedeckt ist. Weit gefehlt! Einem angehenden Personentransport-Dienstleister wird vieles abverlangt: Pünktlichkeit und Freundlichkeit, ebenso wie ein Händchen für Wirtschaftlichkeit. Schließlich übernehmt ihr im kommenden Bus-Simulator für Konsole nicht nur ein einzelnes Gefährt, sondern ein ganzes Busunternehmen.

PC-Berufsfahrer durften sich genau dieser Herausforderung bereits letztes Jahr im Bus-Simulator 18 stellen. Die auf PS4 Pro angespielte Konsolenumsetzung stellt dabeui die selben Anforderungen. Ihr erstellt in einem fiktiven Städtchen eigene Bus-Routen, die ihr regelmäßig befahrt. Doch zuerst will der erste Bus, ein Mercedes-Benz Citaro, erstmal im Straßenverkehr beherrscht werden.

Ein Bus, sie alle zu knechten!

Aus der Fahrersicht oder Verfolgerperspektive bugsiert ihr euer sperriges Gefährt durch den Straßenverkehr. Das geht auch mit Controller recht gut von der Hand, verlangt aber nach behutsamen Fahrmanövern. Dank einblendbarem Ringmenü schaltet ihr die Beleuchtung zu, betätigt die Feststellbremse oder fahrt eine Rampe aus, um Rollstuhlfahrern den Zugang zu ermöglichen.

Checkliste für Haltestellen: Blinker setzen, innerhalb der Markierung halten, Türen öffnen, Tickets verkaufen.

Natürlich dürft ihr nicht in GTA-Manier an die vorgegebenen Haltestellen heranrasen. Stattdessen wartet ihr pflichtbewusst an jeder Ampel und blinkt vorschriftsmäßig beim Abbiegen. Die computergesteuerten Autos werden es euch danken. Schön, dass diese überaus defensiv herumkurven und euch gerne die Vorfahrt gewähren.

Beim nächsten Stopp solltet ihr möglichst punktgenau halten, wofür so mancher Passagier tatsächlich dankbar ist. Öffnet die Türen, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Daneben verkauft ihr den Zugestiegenen teure Fahrscheine: Je nach Wunsch gebt ihr Einzel-, Tages- oder Wochentickets für Studenten, Senioren oder Normalo-Bürger aus.

Mehr als Busfahren

Anders als erwartet, ist der Job des Busfahrers nicht nur geruhsam. Schließlich dürft ihr jederzeit von eurem Arbeitsplatz aufstehen und herumlaufen – egal ob im Fahrzeug oder in der Spielwelt.

Die fiktive Stadt Seaside Valley dürft ihr bei Tag und Nacht, bei Sonne und Regen befahren.

Im Bus selbst könnt ihr so eine verklemmte Tür lösen, Passagiere zum Verlassen des Türbereichs auffordern oder euch als Kontrolleur verdingen. Denn zwischendurch mogeln sich an Bord auch Schwarzfahrer ein, die sogleich mit satten 120 Euro Bußgeld abgestraft werden. Das Witzige dabei: Das funktioniert auch im Mehrspieler-Modus. Bis zu vier virtuelle Busfahrer dürfen dabei frei agieren.

Diese Spielwelt erwartet euch im Bus-Simulator:

Entweder fahrt ihr gemeinsam für euer Unternehmen und erwirtschaftet mehr Gewinn. Oder ihr lasst euch vom Online-Kollegen mitnehmen, um die Landschaft zu genießen oder Fahrgäste zu kontrollieren. Dank missionsbasierter Kampagne erschließt ihr mit netten Aufgabenstellungen immer neue Stadtviertel. Fühlt ihr euch imstande, diese berufliche Herausforderung zu meistern? Die Arbeitsstelle soll noch 2019 für PS4 und Xbox One frei werden.

Meinung von Thomas Stuchlik