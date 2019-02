Es ist noch nicht so lange her, da gab es 2017 einen deutlichen Anstieg der allgemeinen Qualität großer (...) mehr

Nostalgie-Keule: Die Cartoons eurer Kindheit in Videospielform

Dieser eine Moment: Ein wildes MissingNo. erscheint in Pokémon

Ein echter Poké-Fan: 151 Kürbisse in Pokémon-Form

Immer wieder steht Fortnite im Mittelpunkt von großen Videospiel-Events, so auch beim Fortnite Live in Nor (...) mehr

Weitere News