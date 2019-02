Apex Legends: Abgebrühter Sniper-Opa löscht Squad im Alleingang aus

In Apex Legends kann sich bereits der Kampf gegen nur einen anderen Gegenspieler als äußerst hart erweisen. Doch es gibt einen alten Haudegen, den Gaming-Opa vom YouTube-Kanal GrandpaGaming, der sich im "Battle Royale"-Shooter nicht nur gegen einen Kontrahenten durchsetzt, sondern gleich ein gesamtes Team alle macht.

Der neue 'Battle Royale'-Hit im Trailer:

Grandpa, wie er von seinen Team-Kameraden in Apex Legends genannt wird, hat bereits ein erstaunliches Leben hinter sich. Angaben der englischsprachigen Webseite Dexerto zufolge, war er vor seiner Pensionierung Taucher bei der Marine, hat erfolgreich den Krebs bezwungen und kaum noch Gefühl in seinen Händen. Trotzdem gibt sich der alte Herr keine Blöße beim Zocken, sondern erwies sich im Laufe eines "Battle Royale"-Matches sogar als Held seines Teams.

Grandpa's Team-Kollegen haben im Kampf gegen eine feindliche, noch vollzählige Gruppe versagt. Sie alle kauerten auf dem Boden und haben vermutlich bereits mit ihrem virutellen Leben in diesem Match abgeschlossen. Doch Grandpa ließ sich nicht in Aufregung versetzen und erschoß den ersten, am Boden befindlichen Gegner zielsicher.

Keine Sekunde später tauchte ein weiterer Kontrahent auf, der auf den Knien rutschend möglichen Angriffen entgehen wollte. Aber der pensionierte Marine-Taucher verpasste ihm die Ladung seines "Triple Take"-Scharfschützengewehrs, ohne auch nur einen Blick durch das Visier zu werfen. Dem YouTuber und Twitch-Streamer wurde keine Pause gegönnt. Der letzte Gegner stürmte aus dem Tunnel und nahm ihn unter Beschuss, nicht ahnend, dass er das nächste Opfer von Grandpa sein würde. "Ganz ohne zu zielen mit dem Triple Take", teilt Grandpa seinen Team-Kameraden anschließend mit und hilft ihnen wieder auf die Beine.

Der Youtube-Kanal GrandpaGaming hat über 52.000 Abonennten zu verzeichnen und über 140.000 Follower folgen dem Pensionisten bereits auf Twitch. Seid auch ihr von seinen Fähigkeiten beeindruckt? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!