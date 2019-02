Das Logo von retroplace.

Wenn ihr mit retroplace bisher noch nichts am Hut hattet, solltet ihr das vielleicht ändern. Denn im Gegensatz zu Betreibern anderer Tauschbörsen haben es sich die Schöpfer dieses Marktplatzes zur Aufgabe gemacht, Spielern faire Angebote für Game-Käufe zu unterbreiten. Und darüber hinaus einen großen Extra-Service für Sammler und Retro-Fans zu bieten. Die Seite wird zudem zunehmend attraktiver, je weiter die Nutzerzahlen steigen.

retroplace wurde im August 2018 gelauncht. Die Seite bietet für Interessierte und Händler eine Anlaufstelle, um Retro-Games und -Konsolen zu kaufen und zu verkaufen, und die eigene Spielesammlung online zu verwalten. Die Datenbank von retroplace umfasst derzeit über 125.000 Spiele auf 140 Spielsystemen – anders als der Name vielleicht suggeriert aber nicht nur alte System, sondern beispielsweise auch PlayStation 4 und Xbox One.

Ins Leben gerufen wurde retroplace von Christian Corre, Geschäftsmann und Gaming-Fan der ersten Stunde, sowie Armin Hierstetter, der bei retroplace als Programmierer tätig ist. Ihre Mission – so sagt es die Homepage – beste Preise für Käufer bieten, und die besten Konditionen für Verkäufer. Außerdem soll ein Austausch von Wissen in der Community stattfinden, der beispielsweise über die umfangreiche Games-Datenbank erzielt wird.

Ein System, das sich selbst am Leben hält

Die Datenbank wird zu großen Teilen durch die Community verwaltet, Spiele können selbständig eingetragen, mit Bildern bestückt und eventuell fehlerhafte Datensätze anderer User korrigiert werden. So wächst das Archiv nach und nach, während die Qualität der Datensätze natürlich maßgeblich von den Usern abhängt. Dabei finden auch Exoten ihren Weg auf retroplace, deren Eckdaten über eine herkömmliche Google-Suche vielleicht schwer aufzutreiben sind. Retroplace ist also so etwas wie das Discogs der Spielesammler.

Der Vorteil für Käufer und Verkäufer: retroplace nimmt keine so hohe Verkaufsprovision wie andere Tauschbörsen im Internet. Durch diese können Preise gerade bei seltenen Klassikern zusätzlich zum eigentlichen Wert enorm in die Höhe schießen. Zum anderen bezahlt ihr nicht fürs Einstellen von Angeboten. Erst, wenn wirklich ein Verkauf stattfindet, ist eine Provision in Form eines Anteils vom Verkaufspreis fällig.

Ob retroplace das Versprechen hält, das es gibt und der Service für euch sinnvoll ist, könnt ihr selbst herausfinden, wenn ihr euch auf der Seite anmeldet. Sagt uns doch in den Kommentaren gerne, ob ihr bereits Erfahrungen mit der Seite gemacht habt und wie diese ausfielen. Wir freuen uns, eure Beiträge zu lesen!