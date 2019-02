Letzten November ist ein „Elite - Dangerous“-Spieler am Rande der Spielwelt stecken geblieben, als ihm der Treibstoff ausging. Nachdem die Community von seinem Schicksal erfahren hat, macht sie sich nun auf den gefährlichen Weg, ihm zu helfen.

Elite - Dangerous: Ein Spiel mit einer unglaublich starken Community

Wie der Spieler Deluvian Reyes Cruz im offiziellen Spielforum mitteilte, wollte er mit seiner Reise ursprünglich einen neuen Rekord aufstellen: Zum sechsten Mal hintereinander die längste Strecke vom „Sol“-System aus zurücklegen. Doch dieses Mal hatte er sich verschätzt.

Aber noch gibt es Hoffnung für den Spieler. Vor Kurzem sind laut PcGamer die „Fuel Rats“ auf ihn aufmerksam geworden, eine Gruppe von Spielern, die immer wieder verschollene Piloten rettet. Deluvians Fall stellt für sie aber eine völlig neue Herausforderung dar. Nicht nur, dass er extrem weit außerhalb liegt, es müssen auch große Mengen Treibstoff gesammelt werden, um ihn zunächst zu erreichen und dann anschließend mit einer ausreichenden Ladung auszustatten.

Nachdem allein die Vorbereitung drei Tage in Anspruch genommen hat, ist die Gruppe nun mit 2.576 Tonnen Treibstoff gestartet. Es wird davon ausgegangen, dass sie den Spieler morgen, am 22. Februar, erreichen wird. Die Rettungsmission kann übrigens live über ihren Twitch-Kanal mitverfolgt werden.

Elite - Dangerous ist für seine Community-Geschichten bekannt. Was haltet ihr von der Rettungsmission? Habt ihr euch bereits ähnlich in einer Spielgemeinschaft engagiert? Berichtet uns gerne von euren Eindrücken und Erlebnissen in den Kommentaren!