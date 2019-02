Vor Kurzem ist mit Jump Force ein Spiel erschienen, in dem sich berühmte Anime-Recken wie Son-Goku, Naruto, Ruffy und Co. miteinander messen. Mehr dazu gibt es in unserem Test: "Jump Force - Technischer K.O. nach solidem Kampf"

Einigen Spielern war diese opulente Aufstellung offenbar nicht genug, denn nun wurde per Mod Shaggy aus Scooby-Doo nachgereicht - vertont und mit einem hochwertigen Charaktermodell ausgestattet!

Auch in Jump Force werden euch bekannte Animeschurken das Leben schwer machen:

Ab sofort steht die besagte Shaggy-Mod als Betaversion auf gamebanana.com zur Verfügung. Entstanden ist das Ganze in Zusammenarbeit zweier Modder: vaanrose entwarf das Charaktermodell und BeatzYT3 verpasste der Figur die entsprechende Vertonung.

Ganz eigenständig war die Arbeit an der Shaggy-Mod allerdings nicht, denn technisch gesehen handelt es sich hierbei um einen Ersatz für den Charakter Vegeta. So erinnern nicht nur Shaggys riesiege weiße Handschuhe an den Erzrivalen von Son-Goku, auch verfügt dieser über die Möglichkeit, Vegetas Signature-Move "Final Flash" abzufeuern und sich in einen Super-Saiyajin zu verwandeln.

Nun könnt ihr also auch in der Rolle von Shaggy gegen die vielen Anime-Helden des Spiels antreten und so das Portfolio an möglichen Crossover-Konstellationen erweitern. Fertig ist die Mod allerdings noch nicht. Wie bereits erwähnt befindet sich diese noch in der Beta-Phase. So fehlen dem Shaggy-Modell beispielsweise eine vollständige Gesichtsanimation, denn aktuell verfügt die Figur nur über einen einzigen, immer gleichbleibenden Gesichtsausdruck. Erfreut sich die Mod jedoch weiterhin so großer Beliebtheit wie bisher, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass das Charaktermodell nach und nach weiter verbessert wird und sich Shaggy so auch optisch mit den Anime-Figuren des Spiels messen kann.

Was haltet ihr von der Shaggy-Mod? Seid ihr nach dieser News schon drauf und dran, sie mal selbst auszuprobieren? Oder ist Jump Force komplett an euch vorbeigegangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!