Es gibt äußerst seltsame Ideen, die schließlich in einem Videospiel umgesetzt werden. One More Second ist eines dieser Games. Hier versuchen sich die Eltern eines Babys aus dem Bett zu prügeln. Das Elternteil, das zuerst auf dem Boden landet, hat verloren und darf den kleinen Plagegeist beruhigen.

In One More Second geht es rund im Bett:

Ja, das Elterndasein ist gerade in den ersten Jahren nicht selten ein Fulltime-Job. Das gemeinsame Kind benötigt den Tag über ausreichend Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung. Da kann man nachts schonmal eine kleine Pause erwarten, nicht wahr? Falsch gedacht! Das Baby schreit, das Pärchen wird aus dem Schlaf gerissen und es stellt sich unweigerlich die Frage, wer nun das Kleine beruhigen soll.

Man könnte jetzt darüber diskutieren, wer zuletzt an der Reihe war oder wer tagsüber härtere Arbeit geleistet hat und deshalb viel zu müde ist, um jetzt aufzustehen, aber eine mündliche Übereinkunft ist in One More Second längst ausgeschlossen. Stattdessen versucht ihr das andere Elternteil mit Händen und Füßen aus dem Bett zu befördern. Der Sieger darf übrigens liegen bleiben.

One More Second wird vorzugsweise mit dem Controller gespielt. Jedes Körperteil wird dabei mit einer anderen Taste gesteuert. Also schlagt, tretet oder furzt euch den Weg zum Sieg - ja, richtig gelesen! Erfolgreiche Treffer füllen einen Furz-Balken. Sobald dieser voll ist, könnt ihr eine mächtige Stinkbombe aus eurem Allerwertesten entweichen lassen und euren Kontrahenten damit aus dem Bett fegen.

Das Multiplayer-Spiel kann kostenlos oder wahlweise auch gegen eine kleine Spende auf der Webseite Itch heruntergeladen und gespielt werden. Wer auf der Suche nach nicht weniger skurrilen Videospielen ist, sollte auch einen Blick auf den Schubladen-Simulator werfen.

Was haltet ihr von One More Second? Werdet ihr das skurille Multiplayer-Spiel ausprobieren oder kann euch das Szenario kaum überzeugen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit! Weitere verrückte Videospiele findet ihr übrigens in der Bilderstrecke.