„Können wir nicht einmal FÜNF SCHRITTE machen, ohne dass du gleich wieder ein CHAOS auslösen musst?“, brülle ich in die Schlucht hinunter. „WER ist denn wieder vorgeprescht, OHNE Bescheid zu geben?“, brüllt sie hoch. Und falls ihr euch wundert - Meine Freundin und ich stellen gerade in Trine unsere Beziehung auf den Prüfstand.

Trine - Die perfekte Trilogie für alle Koop-Fans (und Paare):

Liebe, die über das Game Over hinausgeht

Jedes Paar, das wie wir gute Koop-Spiele sucht, wird früher oder später mal an Little Big Planet vorbeikommen, zwischendurch vielleicht einen Abstecher zu Rayman Legends oder Lego Harry Potter machen, Singstar in Zeiten der Flaute spielen und darüber hinaus viele weitere Spiele kennenlernen, egal ob sie gut oder schlecht sind. Aber Trine ist eine ganz eigene Hausnummer.

Da sich die Trilogie vor einiger Zeit im Sale befand, haben wir sofort zugeschlagen. Der Trailer sah zauberhaft und schön aus, drei Spiele boten genug Stoff für mehrere Monate - warum also nicht? Und eine halbe Stunde nach der Installation hatten wir unseren ersten Streit.

Wer Trine nicht kennt: Im Sidescroller soll ein Trio, bestehend aus einer Diebin, einem Ritter und einem Zauberer, eine Fantasy-Welt vor einer dunklen Bedrohung retten. Die Diebin ist dank ihres Enterhakens sehr agil, der Ritter kann gut austeilen und der Zauberer kann nützliche Objekte herbeizaubern.

Jedem Spieler stehen dabei alle Figuren zur Verfügung, das heißt, jeder kann beliebig durchwechseln, so dass zum Beispiel auch zwei Ritter oder zwei Zauberer gleichzeitig existieren können. Das ist die Prämisse für diesen Chaos-Simulator, der sekündlich überfordende Situationen herbeiführen kann.

Hier eines von vielen Beispielen: Meine Freundin und ich sollen eigentlich „nur“ einen Abhang überwinden. Um eine Brücke zu bauen, erschaffe ich als Zauberer einen Würfel, aber meine Freundin rennt als Diebin vorwärts, um den Spalt mit einem Sprung zu überwinden, stößt sich dabei den Kopf am schwebenden Würfel und stürzt in die Stacheln unter uns. Sie hat überlebt und macht die Sache damit nur noch komplizierter.

Später haben wir dann eine Konstruktion entworfen, die nicht mal einer milden Brise standhält.

Lachen folgt auf Weinen folgt auf Schreien

„Du weißt, was dein Problem ist?“, fragt meine Freundin mich in einer anderen Situation, in der sie in aller Ruhe pfeifend durchs Level spaziert, während die Leiche meines Charakters unter einer herabgefallenen Morgensternkugel liegt.

„Ja“, antwortete ich kleinlaut und warte darauf, dass sie endlich in die Wiedererweckungsstelle neben sich tritt. „Und was?“ „Ich bin ein Egozentriker.“ „Und weiter?“, fragt sie und tritt näher. „Du bist wundervoll und ich sollte öfter auf dich hören?“ Anschließend kehre ich zurück und überlasse ihr die Führung ...

... „LAUF!“, schreie ich. „PLATTE!“, schreit sie. „OKAY!“, schreie ich. „DANKE!“, schreit sie. „HINTER DIR SIND SKELETTE!“ „HINTER DIR AUCH!“ ...

... Gemeinsam kämpfen wir gegen einen Endboss, der abwechselnd auf sie und mich eindrischt. Sie läuft weg, um Energie zu sammeln und zieht sich mit dem Enterhaken nach oben. Der Boss drängt mich immer weiter zu einer Schlucht. Ich falle, bevor er mich tötet. „SCHATZ, jetzt komm!“, rufe ich, aber sie lacht, weil sich der Enterhaken irgendwo verfangen hat.

„NEIN!“ Ich kann und will nicht mehr hinsehen. Sie lässt sich wieder nach unten, der Boss stürmt herbei, sie schwingt von ihm weg, stürzt, woraufhin er aber hinterher ins Nichts springt. „Ja, so geht's auch!“, murmeln wir fast gleichzeitig.

Mittlerweile haben wir den ersten Teil fast durchgespielt. Und die Streitereien sind nicht der Haken, sondern das Sahnehäubchen auf dem Spiel. Wir lieben es, einmal durch das gesamte Gefühlsbad gezogen zu werden. Es ist stellenweise ein sehr einfaches und manchmal auch ein sehr schweres Spiel, davon ausgehend, wie viel Chaos man selbst anstellt.

Ich kann jedem Paar wärmstens empfehlen, Trine nicht nur zu spielen, sondern von ihm den Spiegel vor Augen gehalten zu bekommen, wer man ist - wie man in der Beziehung miteinander interagiert - wie man noch besser werden kann. Das hält Trine bereit, auch wenn es nicht in der Spielbeschreibung steht.