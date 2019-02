Quelle: deuxzero.net

Fans der traditionsreichen "Final Fantasy"-Franchise können von nun an den Zauber der Fantasiewelt in der Realität erleben. Entwickler Square Enix bietet Paaren nämlich die Möglichkeit, im Stile von Final Fantasy 14 zu heiraten - ein ziemlich teurer Spaß!

Im vergangenen Jahr gab es ein Crossover zwischen Final Fantasy 14 und Monster Hunter World:

Natürlich hat sich Square Enix für diesen besonderen Service auch einige Gimmicks ausgedacht, welche den Heiratenden das "Final Fantasy"-Universum näher bringen soll, wie aus einer Pressemeldung des japanischen Hochzeitsveranstalters Deuxzero hervorgeht. Mit diesem kooperiert das Spieleunternehmen für die teuren Events.

So werdet ihr beispielsweise keinen gewöhnlichen Anzug oder ein Hochzeitskleid während der Zeremonie tragen, sondern euch in originalgetreue Gewänder aus der Videospielserie werfen - mit den entsprechenden Waffen und Accessoirs versteht sich.

Außerdem dürft ihr euch über musikalische Untermalung sowie über einen Kuchen freuen - beides natürlich ebenfalls entsprechen serientypisch gehalten.

Eine erste Testhochzeit wurde in Japan bereits abgehalten, ab kommenender Woche soll der Service offiziell für alle Paare mit einer Vorliebe für das J-RPG bestellbar sein, wie Der Standard berichtet. Allerdings nur, sofern diese auch das nötige Kleingeld aufbringen, denn eine für 70 Gäste ausgelegte Hochzeit schlägt mit etwa 27.000 Euro zu Buche! Für hartgesottenen Fans mit Partner führt wahrscheinlich nichtsdestotrotz kein Weg daran vorbei, sich auf diese Weise das Ja-Wort zu geben. Ob es den Service auch außerhalb von Japan geben wird, ist derweil unklar.

Was haltet ihr von einer Hochzeit im "Final Fantasy"-Stil? Würdet ihr ebenfalls so heiraten? Oder haltet ihr die ganze Sache für ein wenig albern? Und welcher Ableger der Reihe ist bisher euer Favorit? Schreibt es uns in die Kommentare!