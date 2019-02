Kingdom Hearts: Darauf dürfen sich Fans freuen

Fans mussten lange auf die Veröffentlichung von Kingdom Hearts 3 warten, doch wie ihr im Test: "Kingdom Hearts 3 - Völlig irre und aufgebläht - total unterhaltsam" in Erfahrung bringen könnt, hat sich die Wartezeit gelohnt. Jetzt befindet sich ein neues Projekt rund um Sora und seinen Disney-Freunden in Entwicklung, für das sich weitere Wartezeit lohnen könnte: Das Brettspiel Talisman - Kingdom Hearts Edition.

Kingdom Hearts 3 entführt euch zu bekannten Welten von Disney:

USAopoly arbeitet nach Angaben der englischsprachigen Webseite Polygon an Talisman - Kingdom Hearts Edition. Das Unternehmen zeigt sich bereits für eine Vielzahl an lizensierten Versionen von Monopoly, Cluedo und Risiko verantwortlich, die auf bekannten Marken, wie Harry Potter, Game of Thrones und Marvel basieren. Dabei soll sich das "Kingdom Hearts"-Brettspiel an das klassische Tabletop-Spiel Talisman - The Magical Quest Game von den Warhammer-Machern orientieren, das vor 35 Jahren erstmals veröffentlicht wurde und derzeit in der vierten Auflage erscheint.

Spielbar wird Talisman - Kingdom Hearts Edition für zwei bis sechs Spieler sein und die bekannten Charaktere Sora, Kairi, Riku, König Micky und Goofy als Spielfiguren mitbringen. Polygon zufolge müssen die Spieler "die erforderliche Stärke und Magie erlangen, um die Tür zur Dunkelheit zu versiegeln und Herzlose davon abzuhalten, die vereinten Welten zu verschlingen". Auf dem Spielbrett sollen zudem drei Regionen Platz finden, worunter sich auch vertraute Orte, wie das Nimmerland und die Stadt Traverse finden lassen. Im Spiel enthalten sind außerdem benutzerdefinierte, sechsseitige Würfel und die aus der "Kingdom Hearts"-Reihe bekannte Taler-Währung.

