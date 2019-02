(Bildquelle: Wolfgang Von Kampfgruppe Lehr via Steam)

Selbst bald acht Jahre nach der Erstveröffentlichung ist The Elder Scrolls 5 - Skyrim weiterhin ein gern gesehener Gast unter Spielern. Das mag zum einen daran liegen, dass der Nachfolger noch in weiter Ferne liegt und zum anderen, dass das Rollenspiel sehr modfreundlich ist. Sogar so freundlich, dass über 600 verschiedene Modifikationen ihren Platz darin finden können.

Vor langer Zeit machte sich ein Held zu den Drachen auf:

Es stellt sich ja automatisch immer diese eine Frage: Bei wie vielen gleichzeitig verwendeten Modifikationen ist Skyrim noch Skyrim und ab wann ist es schon was nahezu eigenständiges? Bei Projekten wie Enderal ist der Fall klar, denn dabei handelt es sich im Grunde schon um ein eigenes Spiel, welches lediglich Skyrim als Grundplatte verwendet.

Bei dem folgenden Video ist es vielleicht nicht mehr ganz so eindeutig. Der YouTube-Nutzer Divus Decus hat sein Skyrim mit über 600 verschiedenen Modifikationen ausgestattet. Das Endergebnis ist ein interessanter und mitunter beeindruckender Mix:

Teile des Rollenspiels von Bethesda sind trotz zahlloser optischer Änderungen weiterhin erkennbar, sowohl bei der grafischen Natur als auch bi der Benutzeroberfläche. Etwas später im Video wird es jedoch dann kunterbunt: Neue Fähigkeiten, Levelarchitekturen, Gegner und Dialoge lassen keinen Zweifel zu, dass hier mehr als nur eine Schönheitsoperation vorgenommen worden ist.

Die Liste aller verwendeten Modifikationen findet ihr übrigens auf Modwatch.

Nun einmal Hand aufs Herz: Wie viele Modifikationen habt ihr in Skyrim schon einmal gleichzeitig verwendet? Oder nutzt ihr das Angebot gar nicht so reichhaltig und konzentriert euch lieber auf einzelne Mod-Projekte? Verratet es uns doch in den Kommentaren!