Kürzlich hat Sony die Spiele bekannt gegeben, die ihr im Rahmen des "PlayStation Plus"-Programms kostenlos herunterladen könnt. Es sind Call of Duty - Modern Warfare Remastered und The Witness. Eines dieser Spiele solltet ihr unbedingt runterladen und ich sage euch, warum.

PS Plus: Die Gratis-Spiele im März 2019

Seien wir mal ehrlich, es gibt Spielerlebnisse, die hat man immer wieder. Ein wenig wie ein Déjà-vu fühlen sie sich an. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, eine kleine Pause einzulegen. Ich spreche gerade von Call of Duty beziehungsweise Shootern im Allgemeinen. Von denen gibt es sehr viele - das ist natürlich voll O.K. so. Aber probiert im März doch mal etwas Abwechslung in euer Spieleleben zu bringen. Mit einem der besten Spiele der letzten Jahre: The Witness.

Ganz grob gesagt, kann man The Witness als Puzzlespiel bezeichnen. Aber es ist viel mehr als das, es ist ein Erlebnis, das sich auch auf euer eigenes Leben auswirken, sich in euer Gehirn schleichen und da auch ziemlich lange bleiben wird.

Grundsätzlich geht es in The Witness darum, Rätsel auf Tafeln zu lösen, die über eine Insel verteilt sind. Diese Insel ist in verschiedene Areale unterteilt, die auch jeweils andere Puzzles mit sich bringen. Auch ist diese Insel wunderschön gestaltet. Selten habe ich in einem Spiel - noch dazu ein Rätselspiel - so gerne eine Welt erkundet und einfach nur gestaunt.

Die Puzzles aus The Witness zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Denn graduell werden diese immer komplexer. Es geht darum, dem Muster auf diesen Tafeln Sinn zu entlocken. Ihr habt einen Startpunkt und einen Schlusspunkt auf diesen. Doch kommen im Laufe des Spiels immer mehr Symbole dazu, die bestimmte Herangehensweisen von euch erfordern.

Tatsächlich wird The Witness irgendwann so komplex, dass ihr wohl kaum noch darum herum kommen werdet, euch mit Händen, Füßen, Stiften und einem Block irgendwas aufzumalen, bis ihr zur Lösung kommt. Das mag frustrierend klingen, macht aber unglaublich viel Spaß. Gesteigert wird das Ganze noch, wenn ihr etwa aus Vogelgezwitscher, das wie zufällig aus den Bäumen erschallt, die Lösung eines Rätsel dechiffrieren müsst. Oder aber plötzlich in der Umgebung selbst Muster erkennt - und genau das wird euch wahrscheinlich irgendwann auch in eurem "realen Leben" passieren.

Ich habe The Witness gut ein Jahr nach der Veröffentlichung, die im Januar 2016 war, sehr ausgiebig gespielt. Es war, als hätten sich die Muster aus dem Spiel schon in mein Gehirn eingebrannt. Ich erkannte plötzlich auch in unserer Welt Muster - in der U-Bahn, beim Einkaufen oder bei einem Spaziergang durch den Park. Plötzlich fand ich Lösungen für Umgebungsrätsel, die aber eigentlich gar nicht da waren.

Für mich war das eine sehr interessante Erfahrung, da es mir zeigte, wie unterschiedlich die "Realität" eigentlich gesehen werden kann - je nachdem, durch welche Schablone man sie betrachtet. Zudem hat The Witness auch noch eine philosophische Metaebene, die nur die entdecken, die wirklich die ganze Insel erkunden. Diese zu erläutern wäre an dieser Stelle aber wohl zuviel.

Also, solltet ihr ein Abo für PlayStation Plus haben, möchte ich euch sehr ans Herz legen, The Witness auszuprobieren. Seht es als eine Möglichkeit, etwas Neues zu erleben. Und vielleicht werdet ihr dann nochmal merken, dass auch Spiele ohne Waffen durchaus gewaltig sein können.

Wie ist euer Spielverhalten denn bisher so? Schaut ihr gerne auch mal über den Tellerrand und probiert auch neuartige Spielerlebnisse aus, oder bleibt ihr lieber bei dem, was ihr schon kennt? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare, wir sind gespannt.