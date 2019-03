La Voz de Michoacán ist eine der führenden Tageszeitungen im mexikanischen Bundesstaat Michoacán. Ein etabliertes Blatt, wie es scheint, das aber auf ein noch junges Meme hereingefallen ist. Laut La Voz soll nämlich zum kürzlich angekündigten Pokémon - Schwert und Schild für Nintendo Switch noch eine dritte Version erscheinen, nämlich: Pokémon Gun, also "Pokémon Pistole". Das ist jedoch ein Irrtum.

Die Annahme, dass eine dritte Version auf den Markt kommen könnte, ist durchaus berechtigt. Zwar ist diese nicht von Nintendo oder Entwickler Gamefreak angekündigt, jedoch gab es die schon seit Pokémon Rote und Blaue Edition, als später noch Pokémon - Gelbe Edition hinzukam. Durchaus möglich, dass Schwert und Schild noch ein Geschwisterchen erhalten.

Ebenso gut möglich ist natürlich die Herangehensweise wie beispielsweise bei Pokémon Sonne und Mond, die sich schon beinahe wie Pokémon selbst zu Ultrasonne und Ultramond weiterentwickelt haben. Auf jeden Fall hat es nicht lange gedauert, bis kurz nach der Ankündigung von Schwert und Schild das Internet das völlig frei erfundene Pokémon Gun ausgespuckt hat.

Hier kommt dann die Zeitung La Voz de Michoacán ins Spiel, die den Scherz für bare Münze genommen hat, wie die Kollegen von Destructoid berichten. Twitter-User Cin Ceja hat das gleich festgehalten:

My local newspaper, always doing research before publishing anything. pic.twitter.com/TP8GnKWkqK