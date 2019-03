Wer in Red Dead Online Geld verdienen will, der muss im Normalfall hart schuften. Einige Spieler haben jedoch eine Möglichkeit gefunden, schneller an die Ingame-Währung zu gelangen. Dafür nutzen sie einen Glitch, der tote Pumas spawnt, und verkaufen im Anschluss deren Felle.

Diese Neuerungen bringt das Beta-Update für Red Dead Online:

Nach Angaben einiger Spieler auf Reddit kann im Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 schnelles Geld durch die Nutzung eines Glitches verdient werden. Hierfür machen sich die Spieler auf die Suche nach einem Puma und erjagen ihn - Vorzugsweise erlegen sie hierbei ein Raubtier mit drei Sternen, da dessen Fell teurer verkauft werden kann.

Anschließend wird das erlegte Tier zu einem Schlachter gebracht. Die meisten Spieler ziehen den Schlachter in Blackwater vor, da sich in dessen unmittelbarer Nähe Geschäfte finden lassen. Dort stellen sie ihr Pferd mitsamt dem Puma ab, begeben sich in ein Geschäft und verbringen dort einige Sekunden. Wenn sie danach wieder nach draußen gehen, sollte das Pferd verschwunden, der erlegte Puma aber nach wie vor an Ort und Stelle aufzufinden sein.

Pfeifen sie jetzt nach ihrem Pferd, kommt es mitsamt einem "neuen" Puma auf dem Rücken angetrabt. Jetzt wiederholen sie den Vorgang einfach so oft, wie sie Lust darauf haben. Das Fell eines "Drei Sterne"-Pumas lässt sich im Spiel für 13,50 Dollar verkaufen - eine Menge Geld in der Online-Welt des Wilden Westens.

(Quelle: Reddit, ExtraGram)

Im Internet lassen sich verschiedene Variationen finden, um den Glitch zu nutzen, aber viele Spieler stehen der Nutzung nicht gerade wohlwollend gegenüber und meldeten den Bug bereits bei Rockstar Games. Auf dem offiziellen RDR2-Forum berichten einige Nutzer, dass der Verkauf von Pumafellen inzwischen nicht mehr möglich sei, während andere behaupten, dass der Glitch immer noch problemlos genutzt werden könne.

Was haltet ihr von dieser Methode in Red Dead Online Geld zu verdienen? Seid ihr vielleicht sogar selbst bereits auf eine Vielzahl an toten Pumas direkt vor einem Schlachter gestoßen und habt euch gewundert, was das zu bedeuten hat? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!