(Bildquelle: Eric Gan via Twitter)

Gaming-Hardware ist nicht immer dafür bekannt, ewig lang zu halten. Und Kugeln abfangen zu können und danach immer noch zu funktionieren, gehört schon gar nicht zu ihren Verkaufsmerkmalen. Das Szenario mag sehr unwarscheinlich klingen, ist aber beim US-Amerikaner Eric Gan genauso eingetreten.

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde auf das Haus von Gan und seinem Mitbewohner insgesamt fünfmal geschossen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, aber eine der Kugeln trifft Gans PC-Monitor an der Rückseite, wovon die Kugel aufgehalten wird. Ein Totalschaden gab es nicht, wie Gan selbst via Twitter berichtet. Der Monitor hat keine technischen Schäden:

House just got shot by random stranger from the street. Msi monitor got hit and blocked the bullet and still functioning. What a day.. shout out to @msiUSA @msitweets pic.twitter.com/IhwVH2BO0O