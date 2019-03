Das Spiel an dem Jörg Friedrich gerade arbeitet: Through the Darkest of Times.

Jörg Friedrich arbeitet aktuell am Spiel Through the Darkest of Times. Das ist das Spiel, welches auf der gamescom 2018 als erstes verfassungswidrige Symbole gezeigt hat - es handelt sich um ein Spiel, in dem es um den Widerstand während des sogenannten Dritten Reichs geht.

"Ich finde es übel, wie sich Steam mittlerweile vor jeglicher Verantwortung für die Games, die auf der Plattform angeboten werden drückt und jeden noch so kranken Dreck zulässt. “Free Speech” dient als Ausrede dafür, dass man mit allem Profit machen kann und will. Auch wenn das Rape-Game jetzt am Ende entfernt wurde, geschah das ja nicht wegen des Inhalts, sondern einzig wegen der Kontroverse darüber.

Steam tut, als sei die Plattform der freie Wilde Westen, wo sich jeder Siedler frei ein Stück Land suchen kann - das ist aber Quatsch. Steam ist eine private Plattform, die mit jedem, der dort ein Spiel vertreibt einen Vertrag abschließt und von jedem verkauften Exemplar 30 Prozent des Kaufpreises kassiert - wer 30 Prozent nimmt, der soll auch Verantwortung übernehmen."

Jana Reinhardt ist Game-Designerin bei Rat King Entertainment, die Spiele wie Solitune veröffentlicht haben.

"Letztlich hab ich als Indie-Entwickler immer gefordert, dass Steam sich öffnet und mehr Diversität zulässt. Dass auch Sex-Games wie Robert Yang sie macht, sich auf der Plattform verkaufen dürfen. Und meinetwegen auch obskure, japanische Flirt-Visual-Novels. Und sonstiger Indie-Artsy-Kram. Allerdings hätte ich mir Steam nie ohne Kuration vorstellen können - im Sinne der Quality Assurance und nicht im Sinne eines Content-Filters! Das beides nötig ist, zeigt das Spiel Rape Day allzu deutlich.

Würde ich deshalb auf Steam verzichten? Nein, ohne Steam geht nichts, Steam ist die wichtigste Plattform für Games - und ehrlich gesagt auch die einzige, auf der Entwickler nennenswerte Umsätze machen - noch. Ich hoffe Epic schaut sich Steams Entwicklung genau an und kann die eigene Plattform weiter ausbauen, bis sie wirtschaftlich ähnlich relevant sind. Humble und GOG ist das leider nicht gelungen und ich bezweifle, dass Skandale wie dieser grad einen Unterschied für Steams Beliebtheit bringen. Wir als kleine Entwickler können da keinen Druck aufbauen, dafür ist unser Umsatz nicht relevant, da müssen große Firmen vorsprechen. Oder die Zielgruppe von Steam, auf die hört Steam erfahrungsgemäß eher als auf die Entwickler."

Wolfgang Walk doziert an Hochschulen wie der TU München oder der SRH Hochschule Heidelberg. Auch hat er als Project Manager bei Studios wie Massive Development und Blue Byte Entertainment gearbeitet und zeichnet für Spiele wie Phoning Home und In Between als Narrative Designer verantwortlich.

"Led Zeppelin, King Crimson und Jimi Hendrix standen im Plattenladen meiner Zukunft neben Musikvergewaltigern wie Heino und den Original Oberkrainern. Hat die ewige Musik der Erstgenannten nicht einen Deut schlechter oder weniger bedeutungsvoll gemacht. Eine andere Frage ist die offenkundige Behandlungsbedürftigkeit des Entwicklers. Dem muss man dringend Hilfe anbieten. Aber dass in einem so großen Markt auch psychisch auffällige Anbieter auftauchen, das wird man kaum verhindern können."

Stephan Hövelbrinks arbeitet aktuell an seinem Spiel Death Trash, das auch auf Steam erscheinen wird.

"Steam ist mittlerweile ein sehr großer Store ähnlich Google Play Store und dem App Store, wo es neben vielen guten, interessanten und künstlerischen Spielen leider auch manchmal Schrott oder problematischen Inhalt gibt. Trotzdem freue ich mich immer noch darauf, mein Spiel auf Steam zu veröffentlichen. Ich würde mir wünschen, dass Valve ein Mindestmaß an moralischen Anforderungen in die Richtlinien einbaut, und mehr menschliches Personal anstellt, welches die Spiele sichtet."