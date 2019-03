Tierliebhaber bekommen in so manchen Videospielen die Chance einen Hund zu streicheln und erhalten möglicherwesie sogar etwas Gegenliebe vom virtuellen Vierbeiner. Der Twitter-Account Can You Pet the Dog? hat es sich sogar zur Aufgabe gemacht Videospiele zusammenzufassen, in denen ihr eure Zuneigung gegenüber Hunden ausdrücken könnt.

Nicht nur in Videospielen wie Nintendogs + Cats könnt ihr euch um das Wohl eines Tieres kümmern:

Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Nicht zuletzt deshalb erhaltet ihr in einigen Videospielen die Möglichkeit einen Vierbeiner zu streicheln. Der Twitter-Account "Can You Pet the Dog?" listet nach und nach Games auf, in denen ihr einem Hund über den Weg laufen könnt und gibt zudem bekannt, ob sie in dem jeweiligen Spiel auch gestreichelt werden können oder nicht.

You can pet the dog in Red Dead Redemption 2 pic.twitter.com/dBkHeYtAsS — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) 7. März 2019

In Red Dead Redemption 2 müsst ihr euch vor allem um das Wohl eures Pferdes sorgen. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch Hunde etwas Zuneigung gebrauchen könnten. Das hat sich wohl auch Rockstar Games gedacht und implementierte das entsprechende Feature.

You can pet the dog in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain pic.twitter.com/i0FlET0mwW — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) 8. März 2019

In Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain könnt ihr den Wildhund D-Dog sogar mit auf eure Reise nehmen. Selbstverständlich könnt ihr euch da auch ab und an auch bei eurem Gefährten bedanken.

You cannot pet the dog in Resident Evil 4 pic.twitter.com/DjA2vMsTEe — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) 9. März 2019

Im Normalfall solltet ihr die Hunde in Resident Evil 4 nicht zu nah an euch heranlassen. Aber es gibt eine Ausnahme: In den Wäldern ist ein wildlebender Vierbeiner in eine Falle getreten, aus der ihr ihn befreien könnt. Streicheln lässt sich das scheue Tier aber trotzdem nicht.

You cannot pet the dog in Dark Souls pic.twitter.com/RmBuZjw9JZ — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) 7. März 2019

Sif, der "Große Graue Wolf" ist einer der zahlreichen Bosse von Dark Souls, dem ihr alleine aufgrund seiner überwältigenden Größe nur ungern zu nahe kommen wollt. Gegen Ende des Kampfes kann der Wolf einem aber Leid tun. Streicheln lässt sich der Boss dann leider trotzdem nicht.

Der Twitter-Account "Can You Pet the Dog?" exisistert erst seit wenigen Tagen, konnte jedoch schon über 85.000 Follower von sich überzeugen. Wollt ihr wissen, in welchen Videospielen ihr noch Hunde streicheln könnt? Auf dem Kanal lassen sich viele weitere Beispiele finden.

Was haltet ihr von der Möglichkeit Hunde in Videospielen streicheln zu können? Nutzt ihr das Feature, auch wenn es keine spielerischen Vorteile mit sich bringt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!