Es ist so: Wenn ihr erwartet, dass es nach dem fulminanten Intro von One Piece - World Seeker ab Sekunde Eins im Spiel so weitergeht wie im Vorspann, werdet ihr enttäuscht sein. Erstmal muss Ruffy sich in der neuen Umgebung zurechtfinden, ein paar kurze Dialoge über sich ergehen lassen und die Grundlagen der Steuerung erlernen, bevor es zum ersten, zaghaften Schlagabtausch kommt.

Das mag gerade die eingefleischten Fans verwundern. World Seeker ist aber ein Spiel, für das ihr ein Mindestmaß an Geduld mitbringen solltet. Denn es dauert nicht lange und ihr werdet dafür belohnt. Der herrlich überdrehte Stil und die starken Charaktere wurden hervorragend umgesetzt, die Spielwelt ist wunderschön und es gibt unglaublich viel zu entdecken.

Zugegeben: Das Quest-Design stammt von hintervorgestern und wirkt auch offen gesagt ganz schön faul. Die Navigation im Gelände wird durch die verkorkste Sprungmechanik auch nicht gerade erleichtert. Glücklicherweise überwiegen die Vorteile und machen das Spiel zu einem durchaus spaßigen Stück Software, das leichte Unterhaltung bietet und euren Forscherdrang weckt.

Wenn sich Entwickler Ganbarion die Kritikpunkte zu Herzen nimmt und die Verkaufszahlen stimmen, könnte eine mögliche Fortsetzung in der Qualität noch eine Stufe nach oben klettern und zu einem leichtfüßigen Klassiker werden. Wollen wir es mal hoffen!