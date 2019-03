Pizza gehört zweifelsohne bei vielen zu den Favoriten unter den klassischen Lieferdienst-Gerichten. Dies dürfte sich allerdings inzwischen beim Entwickler-Team der Halo-Macher 343 Industries geändert haben: Diese wurden nämlich von ihrer engagierten Community regelrecht mit Pizza überhäuft.

Das PC-Portfolio der Master Chief Collection ist um Halo Reach erweitert worden:

"Die Halo-Community ist großartig. Wir freuen uns auch! Bitte schicken keine weitere Pizza mehr an 343 Industries", verkündet Brian Jarrard auf Twitter. "Die Empfangsdame des Gebäudes ist nicht hier, also wird es logistisch herausfordernd und wir wollen wirklich nicht, dass Essen verschwendet wird."

Grund für die Flut an Pizzabestellungen war offenbar ein Pizza-Emoji, welches Jarrard via Twitter postete, bevor die PC-Version von Halo - The Master Chief Collection offiziell angekündigt wurde - ein Wunsch vieler Fans, welche umgehend ihren Dank in Pizzabestellungen ausdrückten.

Mit Pizza scheint der Entwickler inzwischen allerdings gut versorgt zu sein, denn auf Twitter präsentierte 343 Industries stolz die vielen eingetrudelten Bestellungen der Fans:

It has begun. Pizzas are actually showing up at the studio?! 🍕🍕 @Gamecheat13 you’re too kind. #mcc pic.twitter.com/0hZgk80KDa — Brian Jarrard (@ske7ch) March 12, 2019

„Es hat begonnen. Pizzas tauchen tatsächlich im Studio auf!“

Annnnd another one. Thank you anonymous pizza donator. I think pineapple and jalapeño is a troll but it’s some on the teams favorite?! Please we don’t need more pizza. We good. pic.twitter.com/KVQKGCzl5F — Brian Jarrard (@ske7ch) March 12, 2019

"„Uuuuuund eine weitere! Vielen Dank, anonymer Pizza-Spender. Ich glaube, Ananas und Jalapeno sollen uns trollen, aber es scheint ein Favorit für jemanden im Team zu sein?! Bitte, wir brauchen wirklich keine Pizza mehr. Wir sind versorgt.“

Halo - The Master Chief Collection beinhaltet Halo - Reach, Halo - Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 - ODST und Halo 4.

Viele der Spiele erscheinen nun zum ersten Mal für den PC. Für hartgesottene Fans also Grund genug den Entwicklern für diese Veröffentlichung zu danken - zukünftig vielleicht mit etwas weniger Pizza.