Woher kommen diese Geschichten? Gibt es Vorbilder in der Realität?

In dem Moment, in dem Jean-Luc Cano mit der Autorenarbeit beginnt, ist in Zusammenarbeit mit Michel Koch und Raoul Barbet bereits definiert, was die Entwickler anstreben wollen. Dabei fließt viel davon ein, was sie selbst wollen, wer sie sind, die persönlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben, was sie fühlen, was sie repräsentieren wollen, was wie von sich selbst preisgeben wollen.

Max und Chloe aus Life is Strange: Zwei junge Frauen, wie es sie wirklich geben könnte.

Die Basis dafür bilden persönliche Erfahrungen, die in Form von Themen ins Spiel einfließen, nicht unbedingt als spezifische Momente.

"Wenn es uns gelingt, das, was wir selbst erlebt haben in ein Thema zu verwandeln, können wir - so glaube ich - auch andere Menschen damit erreichen und eine Verbindung herstellen. Eine Verbindung zwischen dem Spieler und unseren Charakteren." - Jean-Luc Cano

Michel Koch fügt dem noch hinzu, dass es viele Dinge gibt, über die die Entwickler gerne erzählen würden. Doch ist es von größter Wichtigkeit, diese auch richtig zu erzählen. Einige der Schlüsselpunkte und Charaktere in den Spielen basieren auf den Entwicklern selbst, ja. Aber es kommen auch viele Dinge vor, die noch niemand von ihnen erlebt hat. Da wiederum kommen Außenstehende ins Spiel.

Life is Strange 2: Neue Figuren, neue Schicksale, noch mehr Emotionen

Menschen, die eben diese benötigten Erfahrungen bereits gemacht haben treffen, Bücher lesen, Biographien studieren, Dokumentationen verfolgen - das alles sei eine große Hilfe. Während des Schreibprozesses liegt dann der Fokus darauf, wie die Geschichte einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden kann. Koch betont auch, dass es ihm wichtig sei, Menschen nicht dadurch verletzen zu wollen, indem das Team über nicht genug Wissen verfüge.

Politik und Zeitbezug - Welches Zeichen wollen die Entwickler setzen?

Es lässt sich nicht leugnen: Life is Strange 2 verfügt über Elemente, die eindeutig auf die aktuelle politische Situation in den USA anspielen. Die Anwort auf die in der Überschrift gestellte Frage, fällt jedoch erstaunlich zahm aus.

Daniel und Sean Diaz: Zwei Brüder auf der Flucht vor Rassismus und Diskriminierung.

So gibt Michel Koch an, dass es ihm durchaus wichtig sei, zeitaktuelle politische Themen ins Spiel einfließen zu lassen, um die Geschichte zweier halbmexikanischer Jungs in einem Umfeld zu erzählen, in dem sie mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert werden. Gleichzeitig gibt er aber an, keinen speziellen politischen Standpunkt einnehmen oder Menschen mit dem Spiel gedanklich in eine bestimmte Richtung lenken zu wollen. "Wir erzählen nur eine Geschichte über ein realistisches Szenario im Jahr 2016."

Ob es nun von den Schöpfern beabsichtigt war oder nicht: eine politische Botschaft wird dennoch transportiert. Auf die Frage, ob sich die Entwickler dadurch Kritik eingehandelt haben, antwortet Michel Koch wie folgt.

"Wie jede Kunstform können auch Videospiele die Menschen zum Denken anregen, sie durch die Erfahrung, die sie bieten, Gefühle empfinden lassen. Wir glauben, dass Videospiele ein Medium sein können, dass natürlich unterhaltsam und ansprechend für den Spieler ist, doch auch ein Medium, das wir dazu nutzen können, ein Bewusstsein für gewisse Dinge zu schaffen, um über unsere Gesellschaft zu sprechen, und Themen, die uns am Herzen liegen. Zu den interessantesten Dingen in der Welt zählt der Umstand, dass es völlig unterschiedliche Meinungen gibt und beide Seiten gute Argumente vorbringen können. Es bleibt dem Spieler überlassen, sich seine eigenen Gedanken zum Erlebten zu machen. Wenn daraus eine Diskussion entsteht, ist das großartig!"

Narrative Spiele: Haben sie eine Zukunft?

Die Industrie verlangt nach Online-Diensten in Spielen, nach Mehrspieler-Erfahrungen, nach erweiterbaren Konzepten, die über Jahre hinweg gepflegt werden können. Life is Strange ist genau das Gegenteil davon. Eine in sich geschlossene Erfahrung, die man vordergründig alleine macht. Was die Zukunft solcher Spiele betrifft, hat Michel Koch abschließend einen hoffnungsvollen Ausblick: