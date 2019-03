Laut dem französischen Onlineportal ActuGaming wollen anonyme Quellen von einem Besuch der Sängerin bei CD Projekt Red in dessen Warschauer Hauptsitz wissen. Zwar ginge aus besagten Informationen nicht hervor, was der Anlass von Lady Gagas angeblichen Besuch bei dem polnischen Entwickler gewesen sein soll, allerdings werde eine Motion-Capturing-Zusammenarbeit vermutet, so die anonymen Quellen weiter.