The Division 2 ist eine gelungene Weiterentwicklung des ersten Teils. Alles, was cool war, ist geblieben. Alles, was noch nicht so gut funktionierte oder nervte, wurde entfernt. Massive Entertainment kann tote Geschichten immer noch besser erzählen als lebende.

The Division 2 bleibt allerdings unter den Shootern wegen seines MMO-Konzepts immer noch ein sehr spezielles Spiel, das viel Einarbeitung und Geduld erfordert. Ich bin wieder voll dabei, kann es aber auch verstehen, wenn Spielern das "New York"-Abenteuer gereicht hat oder als Einsteiger auch mit The Division 2 nicht warm werden können.

Immer noch gibt es Bugs, nachrendernde Hintergründe, Charaktermodelle, die sich manchmal eigenhändig die Arme brechen - aber all das ist verschmerzbar und wird höchstwahrscheinlich noch durch Updates reduziert werden. Massive Entertainment hat wieder einen verdammt guten Job geleistet und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Wenn ihr mich in den nächsten Monaten sucht, werdet ihr mich in Washington D.C. finden.