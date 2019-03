Quelle: instagram.com, mineralblu

Carolina Ravassa arbeitet bereits seit mehreren Jahren in der Spielebranche. Am meisten Bekanntheit erlangte sie vermutlich durch die Figur der Sombra Sombra aus Overwatch, der sie im Spiel ihre Stimme leiht. Grund genug für die Schauspielerin nun "ihre" Figur durch ein entsprechendes Cosplay zu ehren.

Das aufwändig gestaltete Outfit entstand in Zusammenarbeit mit niemand geringerem als der Cosplayerin Melanie Jasmine, welche ebenfalls häufiger in die Rolle von Sombra schlüpft. Kaum verwunderlich also, dass es früher oder später zu einer derartigen Kooperation der beiden kam. Für die diesjährige Anime-Convention Katsucon warfen sich Carolina Ravassa und Melanie Jasmine schließlich in Schale und präsentierten ihren neuen Sombra-Partnerlook.

Quelle: Hung Ngo

„Wir stehen seit ein paar Jahren miteinander in Kontakt, aber 2018 wurden wir als Gäste zur Alabama Comic Con eingeladen und hingen an diesem Wochenende gemeinsam ab“, erklärt Jasmine gegenüber Kotaku. „Eines der Themen, die wir besprochen haben, war ein von Sombra inspiriertes Make-up-Projekt, aber es war ein bisschen schwierig zu koordinieren, da wir im letzten Jahr ständig in verschiedene Staaten gereist sind. Aber 2019 waren wir wieder dran!“

Gesagt, getan: Zur anstehenden Katsucon designte Jasmine also ein entsprechendes Outfit für Carolina Ravassa - gefertigt aus aus Spandex, Kunstleder, Vinyl und Epoxidharzgüssen - welches der Schauspielerin ermöglichte, nun auch optisch in die Rolle von Sombra zu schlüpfen - und ihr dabei ganz nebenbei zum Verwechseln ähnlich zu sehen. Aber überzeugt euch selbst: fred.camera hielt das Aufeinandertreffen der beiden inklusive der aufwendigen Cosplay-Vorbereitungen in obenstehendem Video fest!

„Insgesamt war es eine unglaubliche Erfahrung, sie entsprechend vorzubereiten, denn es ging darum, die Figur mit jedem Element des Kostüms langsam zum Leben zu erwecken“, gab Jasmine zu. Angeblich hätten selbst die Fans ganz genau hinsehen müssen, um Carolina im Sombra-Outfit zu erkennen. Rundum ein mehr als gelugenes Cosplay wie wir finden!