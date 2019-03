Als sogenannter "Pokémon-Onkel" ist der Taiwanese Chen San-yuan im Internet bekannt geworden. Nun hat er für sein Ziel, der größte Trainer der Welt zu werden, technisch noch einmal stark aufgerüstet.

Die vierte Generation präsentiert sich in Pokémon Go:

Im August des letztens Jahren haben wir zum ersten Mal über San-yuan berichtet. Damals hat der 70-jährige taiwanesische Spieler weltweit für Aufsehen gesorgt, in dem er mit seinem Fahrrad tagtäglich mehrere Stunden für Pokémon Go unterwegs gewesen ist. Etliche Monate später hat sich daran auf dem ersten Blick gar nicht so viel geändert. Nur technisch hat der Taiwanese noch einmal draufgepackt.

Wie die taiwanesische Webseite AppleDaily berichtet, ist er statt mit elf jetzt mit satten 22 Smartphones tagtäglich unterwegs und fängt Pokémon, wie wohl kaum jemand anders. Insgesamt hat er sogar 29 verschiedene Handys, allerdings befolgt er eine goldene Regel. Auf seinem umgebauten Fahrrad dürfen nur "Pokémon Go"-Accounts, die Stufe 30 erreicht haben. In Aktion sieht das wie folgt aus:

Pro Monat, so San-yuan, würde er für die Smartphones und für sein Fahrrad etwa 35.000 Yen (umgerechnet circa 277 Euro) ausgeben. Zudem ist der taoistische Priester mittlerweile sogar als Botschafter für Asus unterwegs und bewirbt die Produkte des Handy-Herstellers.

Das Ziel des Pokémon Onkels ist übrigens noch immer dasselbe: Alle Pokémon zu fangen, die ihm irgendwie über den Weg laufen. Angesichts seiner Methode dürfte es für die Taschenmonster oftmals ungemütlich werden.