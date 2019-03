Mit dem gelungenen Start von The Division 2 hat Ubisoft viele Spieler überzeugt und überrascht. Ein Spieler behauptet sogar, dass er durch den Shooter einen neuen Lebenswillen gefunden hätte. Reddit-User „Quebber“ schildert in seinem Post seinen schweren Weg. Seit mehr als 21 Jahren hatte er sich um seine kranke Frau gekümmert, bis sie schließlich im November letzten Jahres verstarb. Seither hatte er keinen Antrieb mehr und konnte sich - trotz jahrelangen Zockens - nicht mehr für Gaming begeistern.

Das alles soll sich mit The Division 2 geändert haben. Den ersten Teil hatten seine Frau Paola und er zusammen durchgezockt. Sie selbst war ans Haus gefesselt und Videospiele ein Mittel, um in andere Welten abzutauchen. Jetzt zockt Quebber The Division 2 und verspürt beim Aufstehen schon den Drang, weiterzumachen und das zerstörte Washington D.C. weiter zu erkunden. Auch, wenn er dabei nun allein weitermachen muss.

Nach einigen Stunden hatte er bereits Stufe 9 erreicht. Allerdings will er sich Zeit lassen. Er spielt nicht, um am Ende anzukommen. Er spielt, um auch noch die versteckteste Ecke der Spielwelt zu entdecken. Auf Reddit haben ihm zahlreiche User viel Kraft gewünscht und wollen ihn bei seiner Reise unterstützen. Viele von ihnen wollen sogar mehr von seiner Frau und ihrer langen Reise gemeinsam erfahren.