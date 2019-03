Ein Spiel in Rekordzeit durchzuspielen, ist für sich schon eine große Herausforderung. Das konnte der YouTuber Hugo One allerdings noch toppen: Während er GTA - San Andreas zockte, durften seine Streamzuschauer alle möglichen Cheats gegen ihn einsetzen.

Mehr Waffen, Unverwundbarkeit, fliegende Autos - für gewöhnlich sollen die Cheats in GTA dem Spieler das Leben erleichtern. Im Falle von Hugo Ones Projekt stellten sie jedoch ein zusätzliches Hindernis dar. Auch wenn die Uhr mitlief, war vorneherein klar, dass er hierbei keinen Speedrun-Rekord aufstellen würde, das Ganze war mehr als witzige Aktion gedacht und kam auch sehr gut an bei seinen Fans.

Wie oben in der Streamaufzeichung zu sehen, befand sich Hugo One fast zwölf Stunden in der Gewalt seiner diabolischen Fans, bis er das Spiel endlich beenden konnte. Zuschauer, die Geld spendeten, konnten über den Twitch-Chat diverse Cheats aktivieren, was unter anderem dazu führte, dass ganze Missionen schief gingen, weil der Streamer durch eine Explosion starb oder in einen plötzlich auftauchenden LKW raste. Je mehr sie spendeten, desto fiesere Cheats durften sie einsetzen, wie beispielweise den für spontanen Selbstmord.

Für Hugo One war der Stream ein Wechselbad aus Frustration und Belustigung, er brach in Gelächter aus, ließ sich einiges gefallen und konnte dennoch ein paar Passagen clever lösen, obwohl er durch zahlreiche Mogelleien gehandicapt war.

Gegen Ende seiner Herausforderung musste der Streamer allerdings bestimmte Cheats deaktivieren, um das Spiel überhaupt abschließen zu können. So oder so, das lustige Horror-Experiment hat sich mehr als bezahlt gemacht, da allein die Aufzeichung über 1,7 Millionen Aufrufe generieren konnte.