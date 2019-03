Erinnert ihr euch an die Chelonier-Sekte, der ihr im Zuge der Mission "Wir liebten uns einst" nahe Valentine begegnet? Die Schildkröten-Anbeter rückten etwas widerwillig Marys Bruder Jamie raus. Dies war aber nicht ihr letzter Auftritt im Spiel.

Während ihr als Arthur noch friedlich mit den Sekten-Anhängern über Jamies "Entlassung" aus den gläubigen Reihen diskutieren könnt, trefft ihr im späteren Spielverlauf in Saint Denis auf den Kultanführer Anders Helgerson höchstselbst, der hier Flugblätter verteilt und euch über das nahende Reich Chelonia, der Utopie von der Weltenschildkröte, ins Gebet nimmt.

Während Arthur als resoluter Atheist bekannt ist und die Sekte gerademal belächelt (sofern ihr euch nicht aggressiv verhaltet), ist John den einflüsternden Worten des trägen Reptils gegenüber doch etwas anfälliger.

Es folgen Spoiler: Chelonia!

Kommt ihr nämlich nach Abschluss der Epiloge mit dem Kultführer in erneuten Kontakt, kriegt ihr Bescheid, dass alsbald ein neuer Meister ein entscheidendes Ritual durchführen wird. Begebt euch also zum Felsen im westlichen Zipfel der Grizzlies East.

John lauscht aufmerksam dem neuen Meister und wird gleich Teil des Rituals:

Mit einem euphorischen "Chelonia!" schließt sich der Held des ersten Teils der Sekte beim Massensuizid an. Das ist natürlich nicht das Ende eurer Reise, aber für eine gehörige Portion Zwerchfell-Schüttler sorgt der beherzte Sprung allemal. Und nebenbei: Habt ihr euch mal gefragt, in welchem Verwandschaftsverhältnis Helgerson zu Chris Formage steht? Chris Formage? Kifflom anybody?!