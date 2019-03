Sekiro - Shadows Die Twice: Streamer reagieren auf fiese Gegner-Falle

Überraschende Kampfmanöver oder fiese Fallen sind nichts neues bei einem Spiel von From Software. In Sekiro - Shadows Die Twice gibt es jedoch eine Stelle, die selbst so manchen Souls-Veteranen kurz aus der Fassung bringt.

Sekiro - Shadows Die Twice: Vorstellung der Spielmechaniken

Bevor wir zum eigentlichen Inhalt der News kommen, vorab eine SPOILER-WARNUNG:

Solltet ihr Sekiro - Shadows Die Twice noch nicht gespielt oder bislang nicht die Burg-Region des Spiels erreicht haben, kehrt lieber um. Wir möchten euch natürlich nicht die Überraschung verderben.

AB HIER FOLGEN INFOS ZUM INHALT DES SPIELS!

Schon in unserem Test zu Sekiro - Shadows Die Twice haben wir verraten, dass sich auch der jüngste Spross von From Software keine Blöße beim Schwierigkeitsgrad gibt. Das gilt ebenso für ein paar fiese Fallen, die Souls-Veteranen erahnen können. Ein bestimmter Gegner ist aber besonders gerissen und dürfte für den einen oder anderen Schockmoment sorgen.

In der Ashina Burg gibt es einen Bereich, in denen sehr viele Gegner am Boden unterwegs sind. Die beste Option, um unnötige Kämpfe zu vermeiden, sind die Dächer. Dort warten jedoch als Eulen verkleidetete Assassinen hinter Ecken auf unvorsichtige Spieler. Einer von ihnen versteckt sich gemeinerweise hinter einem unscheinbaren Flugdrachen, der für die meisten Spieler zu Beginn gar nicht im Blickfeld sein wird. Lediglich ein markanter Erkennungston deutet die anrauschende Gefahr an.

Ein Video des YouTubers SaneTBD zeigt den Gegner und ein paar Reaktionen von bekannten Streamern, die stellenweise völlig fassungslos sind:

(Quelle: YouTube, SaneTBD)

Wer von dem Eulen-Assassinen getroffen wird, beißt meistens sofort ins Gras. Immerhin gibt es Möglichkeiten, dem fiesen Gegner auszuweichen. Das funktioniert allerdings meistens nur dann, wenn man weiß, welche Gefahr da am Himmel lauert.

Wer das laute "Wooo!" einmal selbst erleben möchte, der kann das in Sekiro - Shadows Die Twice seit dem 22. März tun. Das Spiel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.