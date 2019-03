In Sekiro: Shadows Die Twice wird euch ein ganzes Arsenal an Armprothesen gegeben, um die bockschweren Gegner des Rollenspiels zu besiegen. Doch würden diese Prothesen auch im echten Leben funktionieren? Diese Frage hat sich auch Colin Furze gestellt, der auf Youtube immer wieder verrückte Gerätschaften zusammenbaut. Und das Ergebnis dieser Frage ist mehr als beeindruckend.

Angefangen hat es mit der Axt, die Shinobi Wolf im Spiel mit einer flüssigen Bewegung auf Gegner niedergehen lassen kann. Und auch der Youtuber schafft es, diese Mechanik aus Sekiro: Shadows Die Twice in die echte Welt zu hieven. Sogar Objekte, die in die Luft geworfen werden, können trotzdem getroffen werden. Den Shinobi macht Furze damit alle Ehre.

In einem anderen Video hat er bereits den Schild aus Sekiro: Shadows Die Twice nachgebaut. Wir vermuten, dass ihm aber spätestens beim Fächer und bei den Krähenfedern die Ideen ausgehen werden. Schließlich handelt es sich dabei um die übernatürlichen Prothesen des Spiels. Aber vielleicht hat der Erfinder auch dafür eine schlaue Idee.