Da wird selbst der ehrgeizigste Pirat neidisch: Der Streamer Eldsvada Dod und seine Community haben einen neuen Rekord in Sea of Thieves aufgestellt. So viele Schätze wie diese Truppe hat zuvor keiner gesammelt.

(Quelle: YouTube, Eldsvada Dod)

Wer in Sea of Thieves viel Gold verdienen möchte, der muss einiges an Zeit investieren. Das Piratenleben im Spiel von Rare ist trotz der farbenfrohen Optik kein Zuckerschlecken. Den bislang größten Beutefang hat die Community rund um den Streamer Eldsvada Dod gemacht und damit eine neue Bestmarke errungen.

Insgesamt 2.845 Schätze hat die riesige Crew innerhalb einer etwa 38 Stunden langen Sitzung gesammelt. Darunter befinden sich hunderte von Kisten, Edelsteinen, Skelettschädel und weitere Wertgegenstände, die bei den Händlern von Sea of Thieves heiß begehrt sind. Im YouTube-Video findet ihr ab 6 Stunden und 9 Minuten einen beeindruckenden Gesamtüberblick über den riesigen Schatz.

Ein Ziel der Aktion war es übrigens, mithilfe der Schätze den Schriftzug "Athena's Vanguard" zu schreiben. Nun, so viel sei verraten: Es hat funktioniert. Und auf die Frage hin, warum niemand versucht hat den Schatz zu stehlen, heißt es, dass der Server ausschließlich von Community-Leuten besegelt wurde. Ein fieser Angriff auf das Projekt war demnach nahezu unmöglich.

Solltet ihr nun Lust haben, selbst einmal Pirat zu werden, dann könnt ihr das entweder auf dem PC oder auf der Xbox One erleben. Seid jedoch gewarnt, dass längst nicht jeder Spieler in Sea of Thieves nett und freundlich ist.