Fallout 76 hat mit seiner Veröffentlichung nicht gerade für eine positive Stimmung innerhalb der Fan-Community gesorgt. Ein Spieler war so genervt, dass er Todd Howard kurzerhand zahllose Haarklammern geschickt hat.

Eine schwierige Entwicklungsphase gepaart mit einem sehr steinigen Start: Fallout 76 hat es bislang nicht einfach gehabt. Das erste Online-Spiel der Fallout-Welt hat bei den Fans für viele negative Gefühle gesorgt, die sie nach und nach auf verschiedene Arten und Weisen zum Ausdruck gebracht haben. Ein Spieler war dabei besonders kreativ, wie Todd Howard von Bethesda im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf der PAX East erklärt hat.

Eines der größeren spielerischen Probleme von Fallout 76 waren zu Beginn die Gewichtsgrößen. Wie üblich in Bethesda-Spielen könnt ihr nicht einfach alles mitnehmen, sondern erreicht irgendwann ein kritisches Gewicht, ab dem ihr euch nicht einmal mehr fortbewegen könnt. Es gilt also ständig auszusortieren. Für Langfinger ist das besonders nervig gewesen, denn die Haarklammern, die als Dietrich verwendet werden, haben zur Veröffentlichung 0,1 Gewichtseinheiten gewogen.

Das klingt erstmal nicht nach viel, aber bei 100 oder mehr Haarklammern fällt es nach und nach wortwörtlich ins Gewicht. Einen Spieler hat das so sehr frustriert, dass er Todd Howard kurzerhand einen Brief mit Dutzenden Haarklammern und der Aufforderung sie zu wiegen gesendet hat. "Wer auch immer das gesendet hat: Das war der kreativste Brief, den ich jemals bekommen habe", so Howard.

Mittlerweile hat Bethesda längst das Gewicht der Haarklammern angepasst. Sie sollten kein großes Problem mehr darstellen. Allerdings kämpft der Entwickler weiterhin an anderen Fronten, um Fallout 76 nach und nach zu verbessern.