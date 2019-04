Eine Geschichte wie David gegen Goliath: Ein bislang unbekannter "Dragon Ball FighterZ"-Spieler nimmt zum ersten Mal an einem großen Turnier teil und darf gleich gegen den amtierenden Weltmeister antreten.

Der Außenseiter gegen den Favoriten: Seit Menschengedenken vermutlich eine der spannendsten Erzählungen, in der nicht Wenige dem Unbekannten die Daumen drücken, etwas Überraschendes zu fabrizieren. So geschehen auch am Wochenende beim Prügelspiel-Turnier NorCal Regionals. Für den 20-jährigen Bryan "bryanhakai" Trinh war es das erste Offline-Turnier überhaupt und gleich zu Beginn durfte in seinen ersten Matches gegen den aktuellen "Dragon Ball FighterZ"-Weltmeister Ryota "Kazunoko" Inoue antreten.

Inoue gilt in der Szene als einer der talentiertesten und erfolgreichsten Vertreter. Schon in anderen Spielen wie Guilty Gear und Street Fighter hat er sein spielerisches Know-how unter Beweis gestellt und liefert aktuell auch in Dragon Ball FighterZ beeindruckende Ergebnisse. Für viele war also klar, dass Inoue nahezu mühelos gegen den unbekannten Trinh gewinnen wird. Es kam allerdings anders.

Schon im ersten Kampf verlor Trinh nur sehr knapp gegen Inoue. In der zweiten Runde hat sich das Blatt endgültig gewendet: Trinh besiegte zwei von Inoues Charakteren in einer Kombo und wusste sich auch gegen dessen Comeback-Versuch zu wehren. In der entscheidenden dritten Runde wusste Trinh erneut zu überzeugen, während Inoue sich mit aller Macht gegen die Niederlage gestellt hat. Am Ende gewann aber Trinh und setzte den Weltmeister mit 2-1 schachmatt.

Das Turnier konnte Trinh schlussendlich nicht gewinnen, erreichte aber einen respektablen siebten Platz. Für seinen ersten Auftritt bei einem solchen Event hat er definitiv Eindruck gemacht und erwartet nun eventuell noch eine spannende Karriere.