Krystal Preston aus Fernley, Nevada hat kein leichtes Leben: Die alleinerziehende Mutter hat gleich sechs Mäuler zu stopfen - von jeweils drei Kindern und drei Hunden. Um sie zu unterstützen, hat ihr Sohn William nun etwas Unglaubliches getan.

Auf die "Games with Gold"-Spiele im April muss William wohl nun verzichten:

„Ich habe auf YouTube gesehen, wie Leute ihrer Mutter ein Auto besorgen und sie damit überraschen“, erklärte der 13-jährige William gegenüber dem TV-Sender KOLO News. „Das wollte ich auch.“ Gesagt, getan. Via Facebook entdeckte er, dass eine ältere Frau in der Nachbarschaft ihr Auto verkaufen will. Schweren Herzens bot er ihr ein Tauschgeschäft an.

William gab der alten Frau seine Xbox und erledigte etwas Gartenarbeit - im Gegenzug bekam er ihren gebrauchten Chevrolet Metro. Als er den Fahrbahren Untersatz anschließend seiner Mutter präsentierte, konnte diese ihr Glück kaum fassen. "Mir fehlen die Worte, um zu erklären wie ich mich fühle", erklärte Williams Mutter in einem Facebook-Post.

Mittlerweile hat der entsprechende Facebook-Eintrag mehrere tausend Likes. Wir sind jedenfalls begeistert von der wirklich außerodentlich selbstlosen Leistung des Jungen und können nur mitfühlen wie schwer es sein muss, sich von seiner Xbox zu trennen. Hut ab!