Grinding ist nicht jedermanns Sache. Der Twitch-Streamer AaroneousGaming machte es sich allerdings zur Aufgabe, bereits zu Spielbeginn in Kingdom Hearts und Kingdom Hearts 2 die Maximalstufe zu erreichen. Ein solches Projekt realisierte er nun ebenfalls in dem vor wenigen Monaten erschienen dritten Teil.

Die "Kingdom Hearts"-Geschichte in "As told by Emoji by Disney":

Kingdom Hearts 3 beginnt in Olympus, der Welt von Disneys Herkules. Glücklicherweise gibt es hier mehr zu tun als in den Startgebieten der Serienvorgänger. Schon früh erlernt Hauptfigur Sora diverse Spezialangriffe, welche es erleichtern, Horden von Monstern niederzustrecken, und auch ein Boss-Gegner wartet hier darauf bezwungen zu werden. Dennoch musste sich AaroneousGaming auf einen langwierigen Prozess einstellen, um bereits in der ersten Welt des Spiels das Höchstlevel zu erreichen. Wie aus einem Tweet des Streamers hervorgeht, hat er diese Herausforderung nun bewältigen können.

Spieler, welche tatsächlich alles in Olympus entdecken wollen, kommen um einen zweiten Besuch der Welt nicht herum. Erst bei einem erneuten Durchgang sind sämtliche Truhen und Embleme zugänglich. AaroneousGaming verbrachte allerdings weitaus mehr Zeit in der Welt als für die Erkundung aller Inhalte benötigt wird. Ein zähes Unterfangen also.

Umso befriedigender war für den Streamer dann das Erreichen seines Ziels. Nach insgesamt 284 Stunden war es geschafft: AaroneousGaming erreichte die Stufe 99 in Olympus - ein Erfolg, welcher ihn sogar zu Tränen rührte.

Nachdem AaroneousGaming nun in allen drei Hauptteilen der "Kingdom Hearts"-Reihe eine solche Grinding-Challenge abgeschlossen hat, ist noch unklar, welchen Projekten er sich zukünftig widmen wird. Wir hoffen allerdings auf ähnlich kuriose Herausforderungen wie diese!